我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖嬰現象結束 反聖嬰可能夏季到來「美國陷入酷暑」

調理鮭魚片前要不要洗？ 專家說不用：洗了更危險

NBA／湖人將首次面談瑞迪克 赫爾利透露曾獲詹姆斯支持

記者劉肇育／即時報導
瑞迪克。(美聯社)
瑞迪克。(美聯社)

湖人在日前招攬康乃狄克大學總教練赫爾利（Dan Hurley）遭到婉拒後，傳出將與瑞迪克（JJ Redick）進行首次會談，如能夠獲得湖人球團青睞，將會成為總教練的頭號人選。

湖人在今年季後賽開除總教練漢姆（Darvin Ham）後，持續進行頂替人選的尋覓工作，不過日前開出6年7000萬美元的價碼想要挖角今年率領康乃狄克大學完成2連霸的赫爾利，卻遭到對方婉拒。

赫爾利在近日參與網路節目錄製時也首度談到此事，並透露日前曾收到來自湖人球星詹姆斯（LeBron James）的訊息，「我收到他的訊息，是一些關於籃球上的討論，他當時曾表示如果他也在洛杉磯，肯定會支持我，這些交流直到我做出決定後，當然如果能夠執教詹姆斯確實是一件令人激動的事情。」

而在首位人選赫爾利婉拒邀約後，湖人也傳出將與瑞迪克（JJ Redick）進行首次的面談，至於另外一名人選鵜鶘助教博雷戈（James Borrego），由於還可能參與騎士主帥的面試工作，讓瑞迪克可能成為湖人偏好的人選，不過在日前挖角赫爾利的價碼曝光後，湖人會提供給瑞迪克多少價碼的合約也持續受到外界關注。

湖人 洛杉磯 季後賽

上一則

MLB／賈吉吞4K、終結者放火 洋基不敵皇家結束對美中15連勝

下一則

MLB／馬丁尼茲第321轟才是再見全壘打 僅次鐵爺、巴提斯塔

延伸閱讀

NBA／「Logo Man」威斯特辭世 喬丹、詹姆斯致敬

NBA／「Logo Man」威斯特辭世 喬丹、詹姆斯致敬
連NBA球星也不敵加州漲薪 詹姆斯入股的披薩連鎖店出走

連NBA球星也不敵加州漲薪 詹姆斯入股的披薩連鎖店出走
NBA傳奇球星威斯特逝世 喬丹及詹姆斯帶頭致敬

NBA傳奇球星威斯特逝世 喬丹及詹姆斯帶頭致敬
NBA／婉拒湖人6年7000萬大約 赫爾利將續留UConn

NBA／婉拒湖人6年7000萬大約 赫爾利將續留UConn

熱門新聞

法網女雙決賽，美國女將高芙(左)和捷克好手西妮雅可娃奪冠，兩人親吻金杯。(美聯社)

法網／20歲高芙女雙捧盃 集滿單雙打大滿貫冠軍

2024-06-09 19:32
水原6日坦承竊取大谷約1700萬美元償還賭債，也承認銀行詐欺和稅務詐欺罪名，最重恐面臨33年刑期。（美聯社）

水原一平連外送都沒得做 Uber Eats證實「已停權」

2024-06-08 03:40
阿爾卡拉斯在法國網球公開賽男單決賽擊敗德國名將澤瑞夫，奪下生涯首座法網冠軍。(擷自YouTube@Eurosport Tennis)

「小蠻牛」阿爾卡拉斯法網封王 奪生涯第3座大滿貫金盃

2024-06-09 14:04

NBA／厄文復活轟35分但唐西奇犯滿 塞爾蒂克3連勝獨行俠「聽牌」

2024-06-12 23:17

NBA總冠軍賽G2／唐西奇大三元贏不了 塞爾蒂克2連勝

2024-06-09 22:39
厄文碰「綠衫軍」已吞下12連敗。(路透)

NBA／對老東家塞爾蒂克12連敗 厄文：對自己有點失望

2024-06-10 02:07

超人氣

更多 >
射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡
報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周