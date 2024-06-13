NBA／唐西奇6犯離場 獨行俠吞3連敗 綠衫軍聽牌

唐西奇第四節提早犯滿離場，獨行俠反撲功虧一簣，綠衫軍3連勝聽牌了。 （路透）

NBA 總冠軍賽第3戰12日登場，回到主場迎敵的獨行俠隊，當家球星厄文 （Kyrie Irving）復活，第二節連飆3記外線、全場轟進35分，助隊從最多21分落後追到2分差，但靈魂人物唐西奇（Luka Doncic）第四節6次犯滿離場，最終獨行俠仍以99：106吞下3連敗，形同宣判死刑。

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NBA季後賽採7戰4勝制，從來沒有球隊以0：3落後逆轉成功，塞爾蒂克隊等於鎖定隊史第18座。

前兩戰都在主場奪勝的塞爾蒂克，長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因腿傷缺席12日比賽，球隊首節一度陷入12：25落後，但在泰托姆（Jayson Tatum）領軍下回敬13：2攻勢，首節打完僅以30：31落後。

厄文第二節連飆3記外線，塞爾蒂克也有豪瑟（Sam Hauser）和霍福特（Al Horford）外線發揮，兩隊分數緊咬，半場打完獨行俠僅以51：50領先。

第三節塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）回神，單節15分助隊打出單節35：19攻勢，三節打完取得85：70領先，第四節懷特（Derrick White）飆進外線下，「綠衫軍」優勢更擴大到91：70。

落後21分的獨行俠在華盛頓（P.J. Washington）、格林（Josh Green）接連飆進外線下打出10：0反撲攻勢；塞爾蒂克喊出暫停仍沒止血，華盛頓外線再破網讓獨行俠追到87：93。

6分11秒厄文外線出手遭犯規，3罰俱中將差距縮小到3分差，但4分12秒獨行俠時當家球星唐西奇防守布朗遭吹阻擋犯規，領到個人第6犯，獨行俠挑戰判決也失敗，讓唐西奇退出戰場。

唐西奇下場下狀況下，厄文挺身而出，中距離跳投讓獨行俠追到1分差，塞爾蒂克布朗馬上進球回應，接續華盛頓又被吹進攻犯規，懷特馬上飆進外線，塞爾蒂克領先回到98：92 。

獨行俠菜鳥萊夫利（Dereck Lively II）關鍵時刻籃下連進兩球，讓獨行俠以98：100緊咬比數；布朗為綠衫軍再下保險 分，接續厄文外線失手，獨行俠犯規後懷特2罰俱中，接續獨行俠哈德威（Tim Hardaway Jr.）外線也落空，反撲失利下讓綠衫軍以106：99取得3連勝的「聽牌」優勢。