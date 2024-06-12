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NBA／懷特攻守好表現穩定綠衫軍 有望獲破億美元續約

記者蔡佳霖／綜合報導
懷特攻守表現對於綠衫軍相當重要。 ( 美聯社 )
懷特攻守表現對於綠衫軍相當重要。 ( 美聯社 )

總冠軍賽第二戰用一次關鍵阻攻封下獨行俠最後逆轉希望的塞爾第克後衛懷特（Derrick White），其攻守表現可以說是球隊最穩定的力量之一。知名記者史坦（Marc Stein）也報導，懷特在今年賽季將會尋求提前續約。

即將過30歲生日的懷特，是在2020年簽下4年7000萬美元的合約，下個賽季將是他合約最後一年，年薪僅約2000萬美元，可謂物超所值。今年休賽季他將有資格和綠衫軍簽下一份最多4年1.26億美元的提前續約協議。

今年例行賽，懷特繳出場均15.2分5.2助攻4.2籃板1抄截1.2阻攻的全方位數據，三分命中率達39.6%，且命中生涯新高2.7顆三分球。到了季後賽，懷特的得分提升到17.6分，三分命中率達40.4%，每場命中3.4顆，另外還有4.4助攻4籃板1.3阻攻1抄截的表現，完全展現抗壓性。

懷特也是聯盟少數能夠場均抄截和阻攻能破1次的球員，對照其後衛身份更顯可貴，如此紮實的防守功力讓他連續兩年入選年度防守第二隊。

儘管塞爾蒂克之後會面臨陣中4人年薪超過3000萬美元的薪資壓力，但考量懷特的重要性，若今年賽季順利奪冠，為了維持競爭力，可以預期球團仍是會捧上一份大合約。

目前塞爾蒂克已經取得2連勝，雖然被看好能夠奪下隊史第18座總冠軍，但懷特也不敢大意。「距離我們的目標還很遠，現在還沒有到可以放鬆的時刻。獨行俠是一支很強的球隊，我們還需要完成許多事情。」

懷特(右)攻守表現對於綠衫軍相當重要。 ( 歐新社 )
懷特(右)攻守表現對於綠衫軍相當重要。 ( 歐新社 )

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