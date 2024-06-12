NBA／樂透區選秀熱門都在這 聯盟發出首批小綠屋邀請函

2024年NBA選秀會將登場，NBA聯盟發出首批的「小綠屋」邀請函。 (美聯社)

2024年NBA 選秀會即將登場，NBA聯盟也在11日發出首批的「小綠屋」邀請函，包括今年選秀狀元熱門柯林根（Donovan Clingan）、里薩赫（Zaccharie Risacher）、薩爾（Alex Sarr）等人都出現在名單之中。

今年NBA選秀會將分為兩天舉行，27日先在籃網主場巴克萊中心舉行首輪選秀，至於第二輪選秀則將在28日於ESPN位於曼哈頓的影棚中登場，這也將是NBA將選秀縮減至兩輪後，首次將選秀會分為兩天舉行，今年選秀前3順順位分別為老鷹、巫師與火箭。

聯盟發出首批12張的「小綠屋」邀請函，包括柯林根、里薩赫、薩爾、謝普得（Reed Sheppard）、布澤利茲（Matas Buzelis）、霍蘭德（Ron Holland）、卡瑟爾（Stephon Castle）、內希特（Dalton Knecht）、薩隆（Tidjane Salaun）、威廉斯（Cody Williams）、卡特（Devin Carter）和華特爾（Ja'Kobe Walter）等12人，也是今年選秀樂透區的熱門人選，聯盟也將會在不久後發出第二批、約11至12張的邀請函。

NBA每年選秀會都會要求首輪選秀球隊的總裁或是總管進行圈選，投出前25位他們希望選入的球員，並透過邀請函讓這25位球員能夠帶著家人、經紀團隊等進入選秀會「小綠屋」中，不過今年球員被允許帶入的人員也從原先的10人縮減為6人。

儘管被邀請進入「小綠屋」的球員，基本上都被視為是各隊首輪選秀目標，不過過去也曾有過不少被邀請入「小綠屋」的球員，最終落入至第二輪才獲選，其中包括了本季代表PLG攻城獅出賽的狄帝（Deyonta Davis）、小寶兒（Bol Bol）、路易斯（Rashard Lewis）等人，由於今年選秀會分為兩天舉行，為了避免受邀進「小綠屋」的球員直到隔天才聽到自己被唱名，聯盟也可能對邀請名單進行更進一步的審核。