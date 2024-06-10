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NBA／約柯奇領銜塞爾維亞16人名單 奧運開幕日迎戰美國

記者劉肇育／即時報導
約柯奇。(美聯社)
約柯奇。(美聯社)

儘管今年無緣率領金塊完成衛冕，不過近4年3度拿下年度MVP的約柯奇（Nikola Jokic）將有望在暌違8年後再度征戰奧運舞台，在今天公布的塞爾維亞國家隊16人名單中，約柯奇與熱火約維奇（Nikola Jovic）、老鷹波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）等人都列入其中。

前一次代表塞爾維亞國家隊出賽已經是2022年歐錦賽的約柯奇，近兩年因為金塊隊在季後賽的漫長賽程而選擇放棄接受國家隊徵召，不過今年金塊在西區季後賽第二輪就遭到灰狼淘汰出局，在賽季提前落幕的情況下，最終約柯奇也出現在塞爾維亞的奧運16人名單上。

同樣出現在名單上的還包括熱火年輕長人約維奇、老鷹射手波格丹諾維奇、黃蜂米西奇（Vasilije Micic）、波庫舍夫斯基（Aleksej Pokusevski），而塞爾維亞今年巴黎奧運與美國、南蘇丹分在同組，另外還有一支隊伍尚未出爐，而首戰他們就將遭遇挑戰衛冕的美國隊。

塞爾維亞過去曾兩度拿下奧運銀牌（不包含南斯拉夫時期），但上屆東京奧運並未取得參賽資格，在2016年的里約奧運會上約柯奇就以21歲之齡成為塞爾維亞陣中最年輕的球員，在球隊參賽的8場比賽中雖然僅先發2場，但平均每場上場22.5分鐘就能進帳9.1分、6籃板、2.4助攻和1.5抄截，效率值為全隊最高。

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