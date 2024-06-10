NBA／婉拒湖人6年7000萬大約 赫爾利將續留UConn

康乃狄克大學總教練赫爾利。(路透)

康乃狄克大學（UConn）總教練赫爾利（Dan Hurley），在今天傳出婉拒湖人 開出的6年7000萬美元合約，將繼續留在NCAA 賽場上領軍的消息，他也透過聲明表示，自己當前的目標就是將整個團隊聯繫在一起，繼續尋求冠軍。

過去兩年帶領UConn完成NCAA二連霸的赫爾利，成為湖人最屬意的新任總教練人選，並開出6年7000萬美元的高價合約希望將他從NCAA挖角到NBA 賽場，如赫爾利點頭簽約，他也將成為NBA薪資前6高的總教練。

不過今天赫爾利也傳出正式婉拒湖人要約，並透過聲明強調繼續帶領UConn的決心，「我對於整個執教歷程感到謙卑，歸根究底，我對於在康乃狄克大學建立的冠軍文化感到驕傲，我們現在的重點在於如何在今年夏天變得更好，並將整個團隊繫在一起，繼續追求冠軍。」

根據美國媒體報導，早在湖人向赫爾利拋出橄欖枝前，UConn就已經與赫爾利洽談續約事宜，且期望讓他成為NCAA最高薪的總教練，在去年夏天赫爾利才剛與康乃狄克大學簽訂一份為期6年總價3210萬美元的合約。

對於赫爾利選擇繼續留在原崗位，UConn體育總監本尼迪克（David Benedict）表示，全校都對於他的留任感到興奮，「他幫助我們男籃重返巔峰，包括連續兩年奪冠，我們都感謝他對於UConn的忠誠，也期待他能夠繼續帶領我們實現三連霸，他將會繼續讓我們的球迷保有巨大的自豪。」

至於湖人在追求赫爾利未果後，也將繼續對其他總教練人選進行面試，期待能在NBA選秀會前完成新任總教練的聘任工作，其中鵜鶘助教博雷戈（James Borrego）與瑞迪克（JJ Redick）仍會是主要人選。