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NBA／湖人選帥 詹姆斯未干預 盼著眼未來發展

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯等待新的總教練降臨。(路透資料照片)
詹姆斯等待新的總教練降臨。(路透資料照片)

近日，洛杉磯湖人隊積極尋找新任總教練，康乃狄克大學主教練赫爾利（Dan Hurley）成為了熱門人選之一。根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報道，湖人會向赫爾利提供了一份巨額的長期合約，希望他能帶領這支豪門勁旅走得更遠。

儘管外界很多人都會把球隊選帥過程和當家球星詹姆斯（LeBron James）連結在一起，不過知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）卻在節目中透露詹姆斯對於新任總教練的看法。

溫德霍斯特表示，「詹姆斯在球隊遴選主帥之前就表示過，他希望球隊不能只考慮眼前這兩年，而是要著眼於未來的發展。」

「據我所知，詹姆斯想傳達的訊息是，你必須聘請一位能夠在我離開後依然合適的教練。我可能還會在這裡待一年或兩年，但你必須做出一個以戴維斯（Anthony Davis）為主軸和湖人未來十年需求的決定，而不僅僅是圍繞我。」溫德霍斯特說。

溫德霍斯特還提到，詹姆斯強調，新任主教練應該是能夠塑造球隊未來面貌的人，這表明湖人隊的計畫已經超越了詹姆斯的時代，更多是考慮球隊未來的發展。

值得一提的是，詹姆斯日前在接受瑞迪克（JJ Redick）的節目採訪時，曾公開讚揚了赫爾利的執教能力和智慧。溫德霍斯特認為，這種正面評價也會對詹姆斯產生積極影響。

溫德霍斯特指出，湖人在選擇新任總教練時肯定會面臨一定的風險。如果挑選像赫爾利這樣沒有NBA經驗的主帥，勢必要冒一定的風險，但也有可能會帶來高回報。

湖人 洛杉磯 NBA

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