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NBA／戰老東家兩樣情 波爾辛吉斯鬆口氣、厄文稱已習慣

記者劉肇育／即時報導
波爾辛吉斯。(路透)
波爾辛吉斯。(路透)

儘管在季後賽首輪與熱火的系列賽中就因為傷勢問題導致缺席了10場的賽事，但塞爾蒂克隊明星前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）6日在總冠軍賽首戰歸隊後就在攻守兩端繳出亮眼表現，幫助塞爾蒂克以18分差距擊敗前東家獨行俠隊，也讓他賽後直言鬆了一口氣。

波爾辛吉斯在今年之前生涯前兩度站上季後賽舞台都是身披獨行俠戰袍，不過今天他卻是披上塞爾蒂克戰袍在生涯首度的總冠軍賽舞台對上獨行俠，儘管受到剛傷癒歸隊影響，改以替補身分登場且上場時間受到限制，但他仍是在出賽21分鐘就繳出20分、6籃板、3阻攻的亮眼數據，成為「綠衫軍」冠軍賽率先開胡的關鍵人物。

談到今天個人表現，波爾辛吉斯說：「我鬆了一口氣，能健康回到球場上感覺真的很棒，坐在場邊看隊友打球是很痛苦的，尤其這還是總冠軍賽舞台並幫助球隊取得一勝，但我們的任務還沒有完成，大家都不會放鬆，直到完成任務的那天為止。」

而今天攻下22分的布朗（Jaylen Brown）在談到波爾辛吉斯的表現時也說：「他今天打得像頭野獸，不管是投籃還是換防存在感都太強了，他本季對我們球隊真的太重要，是我們成為聯盟最佳球隊的重要原因。」

同樣是面對前東家，獨行俠厄文今天卻是手感不佳僅拿下12分，還全場遭到塞爾蒂克球迷噓聲洗禮，談到今天比賽氛圍，他則說：「這樣的環境我早已經習慣，畢竟在我球員生涯的早期與塞爾蒂克有著不同的關係，當時我來到這裡並試圖融入球隊中的老將，但現在我則是作為一名老將回歸。第二場比賽我預計他們也會繼續干擾我，過去幾年一直都是這樣，我還以為今天會更加吵雜一些。」

總冠軍賽 季後賽 厄文

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