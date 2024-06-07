NBA／湖人新教頭傳延攬NCAA連霸名帥 送上長期合約

原本各種傳聞都指向瑞迪克（JJ Redick）有望接掌湖人 兵符，但現實情況卻是煙霧彈。根據知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，湖人預計要聘雇甫率領康乃狄克大學拿下NCAA 二連霸的冠軍教頭赫爾利（Dan Hurley），並且會送上一份長期合約。

報導指出，湖人和赫爾利已有初步接觸，雙方計畫在接下來的幾天內更進一步就細節進行討論。從湖人開始擇帥開始，赫爾利一直都是主要的目標人選，即便先前在面試其他候選人的過程中亦是如此。

有消息人士指出，現年51歲的赫爾利已經不止一次表達想成為NBA 總教練的雄心壯志，同時也透露了願意與湖人合作的想法。

在執教康乃狄克大學6年間，赫爾利帶領球隊取得141勝58敗，勝率超過7成，也是NCAA近17年來首位完成衛冕的總教練。

湖人管理階層認為，赫爾利有助於讓陣中一票年輕球員如里夫斯（Austin Reaves）、克里斯提（Max Christie1）等能夠取得大幅進步，同時致力於讓戴維斯能在與新主帥攻防兩端的計畫中有共同方向。

包括老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）和總管佩林卡（Rob Pelinka）都迫切希望與赫爾利商討未來球隊願景，希望在他的執教之下，其戰術智慧和協助球員發展的基礎，能與湖人這歷史悠久的品牌相互連結。

值得注意的是，赫爾利在去年奪冠後才和康乃狄克大學簽下6年3210萬美元的新合約，如今合約只跑了一年可能就要離開去湖人，後續的合約相關問題和金額也將是外界關注焦點。