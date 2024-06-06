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NBA／波爾辛吉斯歸隊替補飆20分 塞爾蒂克冠軍賽先開胡

NBA／一持球就被噓 厄文僅拿12分苦吞對戰綠衫軍11連敗

記者劉肇育／即時報導
厄文。(路透)
厄文。(路透)

NBA總冠軍賽今天點燃戰火，首場比賽塞爾蒂克隊在主場以107：89大勝獨行俠隊，不僅系列賽搶先開胡，今天手感不佳僅拿下12分的獨行俠後衛厄文（Kyrie Irving）也吞下對戰老東家塞爾蒂克的11連敗，讓今天整場不斷對他飽以噓聲的塞爾蒂克球迷看得樂開懷。

曾為「綠衫軍」效力過2個賽季的厄文，在2019年與塞爾蒂克不歡而散後轉戰籃網隊，雙方間的恩怨在近年來也不斷被提及，尤其2021年季後賽期間，厄文在與籃網一同作客塞爾蒂克主場的賽事結束後，因為重踩塞爾蒂克中場Logo一度引發爭議和「綠衫軍」球迷的不滿，讓厄文成了豆城球迷最不歡迎的球員之一。

儘管2021年季後賽最終厄文帶領籃網淘汰了「綠衫軍」，但接下來他個人10度與塞爾蒂克對戰都吞下敗仗，而今天厄文跟著獨行俠在總冠軍賽首戰作客塞爾蒂克主場，塞爾蒂克球迷自然也沒有放過以噓聲接待厄文的機會，而厄文本場比賽手感也不佳，出手19次僅命中6球拿下12分，最終吞下個人對戰塞爾蒂克的11連敗。

事實上日前厄文在受訪談及總冠軍賽將再與老東家塞爾蒂克交鋒時，就曾向「綠衫軍」釋出善意，強調在波士頓時有過一段很精采的打球時光，如果沒有塞爾蒂克自己就不會站在今天這個位置；不過顯然這樣的說法並沒有被「綠衫軍」球迷接受，在今天比賽中只要厄文一持球全場就噓聲四起，球迷甚至還不斷高呼「超爛的厄文」。

厄文 總冠軍賽 季後賽

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