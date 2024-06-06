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NBA／波爾辛吉斯歸隊替補飆20分 塞爾蒂克冠軍賽先開胡

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NBA／波爾辛吉斯歸隊替補飆20分 塞爾蒂克冠軍賽先開胡

記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克在主場痛宰獨行俠，輕鬆拿下首戰勝利。 (美聯社)
塞爾蒂克在主場痛宰獨行俠，輕鬆拿下首戰勝利。 (美聯社)

NBA總冠軍賽今天點燃戰火，綠衫軍塞爾蒂克迎回季後賽連續10場因傷缺陣的明星大前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），而他也在攻守兩端繳出亮眼成績單，僅上場21分鐘就進帳20分、6籃板、3阻攻，幫助塞爾蒂克一度領先達到29分，最終塞爾蒂克也以107：89在冠軍賽搶先開胡。

在東區冠軍賽將溜馬橫掃出局後休息了9天的塞爾蒂克，今天迎回今年季後賽首輪打到一半就傷退的波爾辛吉斯，生涯首度站上總冠軍賽舞台的他，儘管復出首戰在教練團的保護下受到上場時間限制，但首節替補上陣後他隨即有亮眼表現，在第一節5次出手命中4球拿下11分另外送出2記火鍋，幫助塞爾蒂克在第一節後段拉出一波23：5的攻勢，取得37：20領先。

在波爾辛吉斯的優異發揮下，上半場塞爾蒂克也攻守兩端都成功壓制獨行俠，上半場塞爾蒂克團隊救投進11顆三分球、送出15次助攻，其中波爾辛吉斯和布朗得分都來到雙位數，反觀獨行俠今天卻受制於綠衫軍防守，上半場僅有唐西奇獨挑大樑拿下17分，全隊也僅有5次助攻，在西區冠軍賽時流暢的攻勢完全受阻，讓塞爾蒂克在第二節後段一度領先達到29分。

易籃後獨行俠在唐西奇領軍下展開反撲，一度追到僅剩8分差距，不過塞爾蒂克布朗挺身而出，領軍打出一波14：0的反擊，讓獨行俠的反撲功虧一簣，三節打完獨行俠還是以20分落後。

第四節兩隊依舊維持在20分上下的差距，讓獨行俠決定將唐西奇、厄文等主力提前退場休息，最終塞爾蒂克就在全隊6人得分上雙，其中布朗攻下22分、6籃板、3抄截、3阻攻，以及波爾辛吉斯20分、6籃板、3阻攻領軍下，以18分差距擊敗獨行俠，收下冠軍賽首勝，至於獨行俠今天則以唐西奇拿下30分、10籃板最佳，但他全場僅送出1次助攻，創下季後賽生涯新低。

季後賽 總冠軍賽 厄文

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