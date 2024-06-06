我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區熱浪肆虐高溫逾90度 空調師父忙到沒空接電話

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

NBA／看好綠衫軍開紅盤 格林預測：獨行俠6戰封王

記者曾思儒／即時報導
格林。(路透)
格林。(路透)

NBA總冠軍賽將點燃戰火，無緣挑戰金盃的勇士隊球星格林（Draymond Green）沒閒著，他在個人podcast〈The Draymond Green Show〉預測，主場的塞爾蒂克隊會搶下總冠軍賽首戰勝利，但看好獨行俠隊能在第6戰捧起最後金盃。

「我個人預測是波士頓會拿下第一場，因為我認為達拉斯需要些時間適應。」格林提到，不論是對手身形、如何換防，相信獨行俠都需要重新調整，當習慣之後，獨行俠後場雙星厄文（Kyrie Irving）和唐西奇（Luka Dončić）會找到攻擊「綠衫軍」的方式。

格林表示，獨行俠需要一些時間去適應總冠軍賽，但相信會找到解決之道，第2戰就會拿下勝利，扳平系列賽回到達拉斯，「他們第3戰會表現出色然後拿下比賽，第4戰也如此，帶著3勝1敗優勢去波士頓，波士頓會拿下第5戰，達拉斯會在第6戰關門。」

塞爾蒂克例行賽打下聯盟最佳戰績，但格林看好獨行俠能延續今年童話之旅，他說：「我認為這是唐西奇的時刻，厄文可以贏得另一冠。我是認為經驗很重要，我只是認為達拉斯最終能完成任務。」

不過格林今年季後賽已經「失準」好幾次，他認為國王隊能在附加賽擊敗鵜鶘隊但失敗，之後預測金塊隊會擊敗灰狼隊也錯誤。

波士頓 總冠軍賽 厄文

上一則

MLB／大谷翔平被海盜狀元3球三振後開轟 道奇仍2連敗

下一則

場邊人語／城市動員 奪標心願

延伸閱讀

NBA／總冠軍賽後打奧運資格賽？唐西奇：膝蓋好就打

NBA／總冠軍賽後打奧運資格賽？唐西奇：膝蓋好就打
NBA／唐西奇、厄文合砍72分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

NBA／唐西奇、厄文合砍72分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽
NBA／唐西奇獲西區冠軍賽MVP 基德：他該列入GOAT討論

NBA／唐西奇獲西區冠軍賽MVP 基德：他該列入GOAT討論
NBA／原本計畫讓唐西奇拿2分？基德：點名戈貝爾就知後撤步要來了

NBA／原本計畫讓唐西奇拿2分？基德：點名戈貝爾就知後撤步要來了

熱門新聞

大谷與田中真美子結婚後展現人夫感。 (美聯社)

少年大谷→人夫大谷 真美子成道奇場邊最甜風景

2024-05-30 13:27
道奇隊總教練生日，大谷翔平(左)送上由妻子真美子(右)所挑選的禮物。圖為夫妻倆5月2日出席道奇隊活動合影。(美聯社)

MLB／大谷送教頭生日禮物、由真美子挑選 羅伯茲笑稱：保時捷呢

2024-06-02 21:52
大谷翔平吸金能力驚人。(美聯社)

大谷翔平吸金超人氣讓道奇賺翻 其他球團也受惠

2024-05-30 15:21
(擷自YouTube@Roland-Garros)

法網／打到巴黎凌晨3點 約克維奇逆轉奪勝 追平費德勒紀錄

2024-06-01 21:47
大谷翔平與真美子。圖取自IG

MLB／大谷翔平閃電結婚不意外 道奇播報員想起紐約的他

2024-06-03 15:35
大都會後援投手羅培茲挨大谷全壘打後行為失控，把手套丟上觀眾席。 (截圖自影片)

MLB／挨大谷一轟崩潰…羅培茲怒躑手套 大都會決定讓渡

2024-05-30 00:40

超人氣

更多 >
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了