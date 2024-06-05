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NBA／波爾辛吉斯復出計畫不變 坦言期待回達拉斯出賽

記者劉肇育／即時報導
波爾辛吉斯。(路透)
波爾辛吉斯。(路透)

NBA總冠軍賽將在7日點燃戰火，其中塞爾蒂克明星前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）4日表示，目前仍將依照原定計畫於首戰復出，不過他也強調這幾天將會密切關注自己腿部傷勢的變化，期待能順利歸隊幫上球隊。

因為小腿拉傷缺席了塞爾蒂克近10場季後賽賽事的波爾辛吉斯，近期傳出將有望於總冠軍賽首戰歸隊，幫助塞爾蒂克與他的前東家獨行俠爭冠，在今天被問到復出計畫是否有變時，波爾辛吉斯說：「目前計畫還是一樣，但我必須再度強調，距離比賽還又一些時間，我認為每天的狀況都會不同，但這也讓我有更多時間來讓身體恢復到更好的狀態。」

波爾辛吉斯曾效力獨行俠3個賽季，談到將回到達拉斯與獨行俠爭冠，他也坦言相當期待，「我認為這肯定很棒，我在那邊待了兩年半，並且與那邊有很多不錯的關係，我為達拉斯的每個人感到開心，也認為他們確實該獲得像本賽季這樣的成功，能夠與前東家打球，並且回到達拉斯，肯定會很有趣。」

在今年之前，波爾辛吉斯生涯僅有兩次打進季後賽的經驗，且正好都是在獨行俠時期，讓他在季後賽的競爭力一直受到質疑，而今年他雖然幫助塞爾蒂克闖進到季後賽，但卻又遇到傷勢問題缺席了10場比賽，這也讓今年冠軍賽被視為是波爾辛吉斯證明自己的舞台。

在被問到波爾辛吉斯即將歸隊，是否有辦法隨即適應季後賽的強度時，塞爾蒂克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「他打球已經打了近30年，他一生都在進行如此激烈的比賽，所以我認為這不是大問題。」

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