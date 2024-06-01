NBA／誰拿總冠軍？巴克利看好綠衫軍 歐尼爾力挺獨行俠

塞爾蒂克泰托姆(左大圖)、布朗(左小圖)對決獨行俠唐西奇(右大圖)、厄文(右小圖)，誰能拿下NBA總冠軍？(合成照片，路透)

獨行俠雖然沒有四戰買單，但也是以一場大勝把灰狼送回家，接下來可以獲得一星期的休息時間，備戰與大魔王塞爾蒂克的最終決戰。

對達拉斯來說，這一路走來可說是非常艱難，甚至季初根本沒多少人看好他們可以爭冠；然而挾著季中交易的豐碩成果，加上唐西奇（Luka Doncic）和厄文 （Kyrie Irving）逐漸找出合作模式，才在下半季一飛沖天，搶下西區第五名席次。

獨行俠唐西奇。(路透)

季後賽 逆襲之路，獨行俠先後打下51勝快艇 、57勝雷霆和56勝灰狼，含金量十足。但即便是這樣，75大傳奇球星兼知名球評巴克利仍不看好獨行俠能夠扳倒連盟龍頭。

獨行俠厄文。(路透)

「目前我是看不出有什麼理由會讓今年的塞爾蒂克錯失總冠軍。我認為比賽會很激烈，但塞爾蒂克奪冠機會高。」巴克利說。

與獨行俠一路打掉比自己勝場多的模式恰好相反，塞爾蒂克分別以4比1、4比1和4比0快速登上東區頂峰，而且每一輪對手都都損失了當家球星，爭冠之路看起來是順暢無比。

至於巴克利的「老對手」歐尼爾（Shaquille O'Neal）則是持相反意見，他直言唐西奇會讓綠衫軍面臨大麻煩。

塞爾蒂克布朗。(路透)

「塞爾蒂克沒有那麼多人手可以防堵唐西奇。所以我看好獨行俠，我喜歡他們現在的表現。」歐尼爾說。

塞爾蒂克泰托姆。(路透)

若從交手成績來看，塞爾蒂克已經連續兩季4勝0敗橫掃獨行俠，本季4場一共贏了89分；另一方面，曾經效力波士頓的厄文，離開後面對前東家是苦吞6連敗。

但必須需要注意的是，季後賽一路走來的獨行俠和例行賽已經是截然不同的球隊，這可能也是塞爾蒂克必須謹慎面對的情況。