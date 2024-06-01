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NBA／獨行俠菜鳥萊夫利連中21球 超越「鳥人」紀錄

記者蔡佳霖／綜合報導
萊夫利(中)得到了球隊當家老大唐西奇(左)的讚賞，將他視為獨行俠能夠過關斬將的重要因子。(美聯社)
萊夫利(中)得到了球隊當家老大唐西奇(左)的讚賞，將他視為獨行俠能夠過關斬將的重要因子。(美聯社)

西區冠軍賽第四戰萊夫利（Dereck Lively II）因傷缺席，獨行俠無緣橫掃灰狼，但第五戰他決定回歸，結果就促成球隊狂勝21分，強勢重返總冠軍賽，這位菜鳥的重要性不言可喻。

替補登場的萊夫利5月31日3投全中攻下9分8籃板3助攻3阻攻，事實上他整個系列賽16次出手全都命中，寫下聯盟史上單一系列賽的最佳表現；倘若加上第二輪的成績，萊夫利連續21球命中也超越了「鳥人」安德森（Chris Andersen），創下自1996-97年賽季開始統計逐球數據以來的最佳紀錄。

新秀年就能打進總冠軍賽，這對很多球員來說簡直太過夢幻，不過萊夫利顯然還渴望更多，他在賽後接受採訪時表示：「我們的工作還沒結束，還要再贏四場比賽。」

由於母親今年4月不敵癌症病逝，萊夫利希望能把每一場勝利都獻給他最愛的人，奪下西冠後他對著鏡頭呼喊著：「我愛你媽媽，繼續在天上見證吧！我會讓你感到驕傲的！」藉此勉勵自己繼續前進。

已不只一次，萊夫利得到了球隊當家老大唐西奇的讚賞，將他視為獨行俠能夠過關斬將的重要因子。

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