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NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

NBA／唐西奇全能數據史上首見 全票獲選西冠MVP

記者蔡佳霖／綜合報導
唐西奇全票獲得西區冠軍賽MVP。（路透）
唐西奇全票獲得西區冠軍賽MVP。（路透）

2018年加盟獨行俠的唐西奇（Luka Doncic），歷經6年的奮戰，終於在5月30日突破西區列強圍剿，生涯首度挺進總冠軍賽。這也是獨行俠自2011年奪冠以來再次回到決賽舞台，隊史第3次挑戰金盃。

影音來源：YouTube

儘管身上仍有傷勢問題，但唐西奇在西區冠軍賽展現無與倫比的主宰力和全能價值，第5戰的關門戰他拿下36分10籃板5助攻，系列賽場均攻下32.4分9.6籃板8.2助攻，投籃命中率47.3%，三分球命中率43.4%，罰球命中率84.6%。這讓他毫無懸念囊括9張選票，全票獲得西區冠軍賽MVP。

唐西奇在5場比賽中有4場至少拿到32分，完成兩次大三元。

另一方面，唐西奇在今年季後賽已經累積拿到164個籃板、150次助攻且命中57記三分球，成為史上第一位在季後賽繳出至少150籃板、150助攻、50顆三分球的球員。

在拿下隊史首座西區冠軍賽MVP後，唐西奇表示：「感覺很棒。這個獎是屬於全隊，而不僅僅是我。令人難以置信，我們打進總冠軍賽了。」

獨行俠例行賽取得西區第5名席次，他們先後打下51勝快艇、57勝雷霆和56勝灰狼，將要在總冠軍賽面對例行賽取得64勝的大魔王塞爾蒂克。

總冠軍賽 季後賽 快艇

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