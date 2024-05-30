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籃球／魔獸霍華德加盟TAT野馬 7月26日赴台獻技

記者劉肇育／即時報導
霍華德加盟TAT台灣野馬隊，將於7月26日回到台灣出賽。(圖／台灣野馬隊提供)
霍華德加盟TAT台灣野馬隊，將於7月26日回到台灣出賽。(圖／台灣野馬隊提供)

亞洲巡迴賽The Asian Tournament（簡稱TAT）迎來史上等級最高的洋將，前NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）確定加盟台灣野馬隊，他將在7月1日於中國河南鄭州首度亮相，接著將在7月26日開打的台灣站重返寶島獻藝，屆時可望與德古拉（Samuel Deguara）組成無敵雙塔。

生涯曾8度入選NBA美國職籃明星賽的霍華德，2004年以選秀狀元之姿加盟奧蘭多魔術隊，曾奪得5次籃板王、2次阻攻王，並拿下3次年度最佳防守球員，也是明星賽常客。霍華德在2020年幫助洛杉磯湖人隊贏得NBA總冠軍。生涯個人榮譽與數據皆為頂尖水準，幾乎篤定入選籃球名人堂。

霍華德在2020年加盟T1聯盟雲豹隊，當時在台灣掀起「魔獸旋風」，隔年雖未獲得續約，但他一直保持赴台的興趣，這次有機會能夠加盟TAT台灣野馬隊，霍華德感到相當興奮，更表示迫不及待能再次與台灣球迷見面。

霍華德將在河南鄭州西亞斯舉行的TAT第3站賽事首度披上野馬隊戰袍，隨後迎接7月26日在台北和平籃球館舉行的第4站，加上與身高230公分的「巨獸」德古拉組成「雙獸連線」，勢必將再引起一波轟動。TAT第4站將於7月26日至8月1日在台北市和平籃球館登場。

NBA 河南 鄭州

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