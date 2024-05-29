NBA／達激勵5條件 布朗多賺330萬

布朗(左)榮獲東區冠軍賽MVP。 (路透)

據ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）報導，闖進總冠軍賽 後，布朗（Jaylen Brown）本季共達成合約中5項激勵獎金條件，包含出賽數、多賺330萬美元。

馬克斯指出，布朗本季共達成合約中5項激勵獎金條件，包含入選全明星、出賽場次、進第二輪、進分區冠軍賽及進總冠軍賽，共多賺330萬美元；另一方面，隊友哈勒戴（Jrue Holiday）因打進總冠軍賽，也進帳29萬7600美元。

布朗27日在關鍵時刻展現攻防兼備的球技，先切入拋投追平比分，接著賞給奈哈德（Andrew Nembhard）火鍋，最後45秒助攻懷特（Derrick White）飆進超前三分球。整輪季後賽 布朗場均29.8分5.0籃板2.0抄截，投籃命中率51.7%，以5：4票數險勝隊友泰托姆（Jayson Tatum），奪下東冠MVP。

布朗賽後在隊友歡呼下，高舉東冠MVP獎盃，他表示，「我完全沒有想到會拿到這個MVP，我從來沒贏過什麼。我只是對我們能夠獲勝感到高興。」

布朗本季年度陣容和最佳防守陣容都未入選，隊友為他抱不平，布朗也坦言沒能入選對他打擊很大。