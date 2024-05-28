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NBA／溜馬遭橫掃仍展現競爭力 卡萊爾向球員致敬

記者劉肇育／即時報導
溜馬雖然4戰被塞爾蒂克橫掃，但其實有3場都帶給塞爾蒂克很大壓力，堪稱可敬的對手。(路透)
溜馬雖然4戰被塞爾蒂克橫掃，但其實有3場都帶給塞爾蒂克很大壓力，堪稱可敬的對手。(路透)

溜馬隊今(27)天在東區冠軍賽第4戰以3分差距不敵塞爾蒂克後，4連敗遭橫掃出局，儘管無緣爭奪總冠軍，不過年輕的溜馬不僅相隔9個賽季再度打進分區冠軍賽，在首度舉辦的季中錦標賽也拿下亞軍，總教練卡萊爾（Rick Carlisle）直言，球隊下賽季將會背負外界更高的期待。

在今年之前已經連續9個賽季無緣闖進到季後賽第2輪的溜馬，本季在一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）展現聯盟一線控球身手，季中還補進暴龍明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）下，年輕陣容的持續成長成為東區不能被忽視的新勢力。

在季後賽前兩輪分別上演下剋上戲碼擊敗公鹿、尼克隊後，溜馬在東區冠軍賽碰上傳統勁旅塞爾蒂克依舊展現不錯的競爭力，不過在雙方大賽經驗仍有落差的情況下，最終仍是遭到對手橫掃，但4戰有3場輸5分內。

對於溜馬在東區冠軍賽所展現的競爭力，塞爾蒂克哈勒戴（Jrue Holiday）說：「他們真是非常優秀的球隊，我認為除了第2場比賽，其他3場比賽都很有可能走向不同的結局，很開心我們最終贏得勝利。」

卡萊爾也向自家球員表達敬意，他說：「我要感謝球員打出令人驚豔的賽季，用極高強度與對手戰鬥，我們今年做了很多事情，下賽季外界期待只會更高。」

溜馬今天以奈哈德（Andrew Nembhard）攻下24分、10助攻表現最佳，麥克康奈爾（T.J. McConnell）替補上陣攻下15分，他在東區冠軍賽平均上場不到24分鐘進帳15分、5.5籃板、4.3助攻，高效率的表現不僅頂下因傷缺陣的哈利伯頓，更讓塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）說：「有人快變成喬丹（Michael Jordan），我說的就是麥克康奈爾。」

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