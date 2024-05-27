NBA名人堂球星 「紅色巨人」華頓71歲癌逝
美國職籃(NBA)28日代表家屬宣布，兩屆冠軍、名人堂球星、運動頻道ESPN職籃球賽首席球賽評論員比爾華頓(Bill Walton)27日癌逝，享壽71歲。
美聯社報導，身高6呎11吋(211公分)的華頓綽號「紅色巨人」，他在洛杉磯加州大學(UCLA)校隊嶄露頭角，獲得兩屆全美大學體育聯盟(NCAA)冠軍，三度成為年度最佳國家隊球員。
1974年，華頓在NBA選秀會中，被波特蘭拓荒者隊(Portland Trail Blazers)以狀元籤相中，之後成為1980年代的傳奇中鋒。
NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)緬懷華頓時，形容他「重新定義了中鋒位置，堪稱獨一無二的存在」。
華頓在拓荒者隊的1976年到1977年季賽總冠軍戰對上76人隊(Philadelphia 76ers)逆轉勝，不僅收下冠軍戒指且獲選總冠軍賽MVP。
華頓離開拓荒者後，效力聖地牙哥/洛杉磯快艇隊(San Diego/Los Angeles Clippers)；1986年職涯最後一年改披波士頓塞爾蒂克隊(Boston Celtics)戰袍擊敗火箭隊(Houston Rockets)，獲得第二枚冠軍戒指。
華頓是1977年到1978年賽季的NBA最有價值球員(MVP)，1985年到1986年賽季的NBA年度最佳第六人(sixth man of the year)，以及NBA 50周年和75周年紀念球隊成員。
他的NBA職涯在1979年因慢性腳傷而中斷，生涯只為拓荒者隊、快艇隊和塞爾蒂克隊打了468場比賽，平均每場獲得13.3分和10.5籃板，但前述數字都未創紀錄。
華頓在1987年離開球場，1993年入選名人堂(Naismith Basketball Hall of Fame)，成為NBA 50大球星與75大球星成員。
離開NBA後，偶爾明顯口吃的華頓1991年挑戰球賽評論廣播，這是一條他從沒想過自己擅長的道路，2002年加入ESPN擔綱NBA賽事首席球評。事實證明，華頓對球評一職具備天賦且表現出色，更讓他獲得艾美獎(Emmy)，最終被「美國運動播報員協會」(American Sportscasters Association)評為史上最佳50名體育播報員之一。
席爾瓦表示，華頓退休後把對籃球的熱愛轉化為轉播工作，「深入有趣的評論逗樂數代球迷」。
名人堂傳奇球星「J博士」歐文(Julius Erving)透過社群媒體寫道：「今日聽說我的戰友、體育界最受崇敬的冠軍和人物之一辭世的消息，我難過無比。比爾華頓在各方面都很享受生活，和他一起比賽和工作，是我畢生榮幸。」
達拉斯獨行俠隊(Dallas Mavericks)總教練基德(Jason Kidd)則說：「談到華頓對籃球和媒體的貢獻，簡直痛失傳奇人物；他是曾在球場上建功的球員，在電視上的成就也不容小覷。」
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