NBA／克服18分落後 塞爾蒂克G3逆轉溜馬「聽牌」

爾蒂克球星泰托姆（中）25日轟下全場最高36分。（路透）

溜馬隊25日回到主場迎接東區決賽第3戰，當家主控哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）雖因腿傷缺席，但奈哈德（Andrew Nembhard）上半場就攻下21分，助隊最多取得18分領先，但東區龍頭塞爾蒂克有老將霍福特（Al Horford）7記三分球續命，哈勒戴（Jrue Holiday）讀秒階段再抄走奈哈德絕殺機會，讓「綠衫軍」演出逆轉勝，以114：111搶下客場勝利，取得系列賽3連勝的「聽牌」優勢。

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哈利伯頓例行賽就曾因同樣傷勢缺席10場，第2戰舊傷又加劇，下半場提前退出，25日只穿著便服、戴著眼鏡在場邊為球隊助陣。當家球星雖缺陣，溜馬上半場席亞康（Pascal Siakam）、透納（Myles Turner）和奈哈德得分都達兩位數，麥克康奈爾（T.J. McConnell）也有亮眼發揮下，一度取得64：46領先；塞爾蒂克雖曾將比數追到個位數，但奈哈德第二節末飆進31呎的大號外線，讓溜馬帶著69：57領先進入下半場。

塞爾蒂克下半場靠霍福特吹起反攻號角，三節打完先追到81：90，第四節再逐步雖小差距，霍福特接連外線進球後哈勒戴最後38.9秒完成「3分打」，更助「綠衫軍」112：111超前比數，也是塞爾蒂克第一節後首度領先。

溜馬有機會的絕殺機會，奈哈德運球卻被哈勒戴抄走，哈勒戴1.7秒2罰俱中讓塞爾蒂克領先擴大到3分，溜馬奈史密斯（Aaron Nesmith）壓哨的底角追平外線又彈框而出，讓塞爾蒂克驚險逆轉，以114：111帶走勝利。

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）25日再轟下全場最高36分，布朗（Jaylen Brown）貢獻24分，37歲的霍福特三分球12投7中挹注23分，都是綠衫軍逆轉功臣。

溜馬奈哈德攻下32分，席亞康和透納各拿22分，但和首戰一樣錯過大好奪勝機會，哈利伯頓第4戰能否上陣也是未知數，晉級路再添利空消息。