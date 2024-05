NBA／克服18分落後 塞爾蒂克G3逆轉溜馬「聽牌」

溜馬隊25日回到主場迎接東區決賽第3戰,當家主控哈利 伯頓(Tyrese Haliburton)雖因腿傷缺席,但奈哈德(Andrew Nembhard)上半場就攻下21分,助隊最多取得18分領先,但東區龍頭塞爾蒂克有老將霍福特(Al Horford)7記三分球續命,哈勒戴(Jrue Holiday)讀秒階段再抄走奈哈德絕殺機會,讓「綠衫軍」演出逆轉勝,以114:111搶下客場勝利,取得系列賽3連勝的「聽牌」優勢。

