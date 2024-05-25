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NCAA打破百年傳統 大學將支付薪水給學生運動員

中央社／台北25日電
全美大學體育聯盟（NCAA）與5個主要的大學體育聯盟達成共識，將支付薪水給學生運動員。(美聯社)
全美大學體育聯盟（NCAA）與5個主要的大學體育聯盟達成共識，將支付薪水給學生運動員。(美聯社)

ESPN報導，全美大學體育聯盟（NCAA）與5個主要的大學體育聯盟達成共識，將支付薪水給學生運動員，成為NCAA成立100多年以來首次，同時還將在10年內向過去與現役運動員支付逾27億美元賠償金。

NCAA長久以來恪守業餘運動的本質，不充許球員沾染任何利益，僅能領取獎學金。然而NCAA蘊含龐大的商業價值，做出巨大貢獻學生運動員卻未能獲得合理的報酬和保障，也因此被外界詬病，同時還被運動員告上法院。

NCAA直到3年前放鬆規定，開放使用個人名義、公眾形象和肖像權規定，讓學生運動員能夠與第三方簽下贊助合約。

ESPN報導，NCAA與大西洋沿岸聯盟（ACC）、十大聯盟（Big 10）、太平洋12校聯盟（PAC-12）等5個主要的大學體育聯盟正在推動一項價值數十億美元的協議，以解決3起懸而未決的反壟斷案件，但這仍待主審這3件案件的法官批准。

協議內容包括破天荒允許大學支付學生運動員薪水，每個學校每年將有最多2000萬元的額度支付給運動員。

此外，協議也同意將在未來10年內支付超過27億元賠償金給現役選手以及2016年以來NCAA第一級運動員，彌補他們過去對大學體育運動的努力與付出，但交換條件就是運動員不能就其他潛在反壟斷違規的行為對NCAA提告。

報導指出，部分賠償金將平均分配給所有運動員，但另一部分將根據運動員的市場價值進行分配。

NCAA

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