NBA／唐西奇致命三分 獨行俠2連勝 灰狼1分飲恨

唐西奇(左)最後上演逆轉三分球，表現力壓愛德華(右)，客場氣走灰狼。(美聯社)

西區冠軍賽第二戰，雙方持續僵持到最後時刻，愛德華（Anthony Edwards）接連發生處理球瑕疵，給了獨行俠大好機會，唐西奇（Luka Doncic）最後3秒單打轟進逆轉戰局的致命三分球，帶領球隊以109比108驚險獲勝，在客場取得系列賽2比0。

第二戰最多領先18分的灰狼，屢屢陷入突然進攻當機的麻煩，加上愛德華和唐斯（Karl-Anthony Towns）的表現受限制，兩人合計33投9中，導致第四節反被獨行俠超前。

灰狼在首節取得優勢後，第二節曾拉開55比37的領先，然而球隊進攻突然陷入停滯，長達3分半鐘僅拿到2分，讓獨行俠追近比分，半場雙方有著12分差距。

進入下半場後，灰狼將比分擴大16分差，但隨後被獨行俠殺出11比3攻勢，加上格林（Josh Green）和哈迪（Jaden Hardy）的三分球，一口氣追到僅差2分；兩隊一路糾纏到第四節，在愛德華和唐斯都沒有太多表現情況下，最佳第六人里德（Naz Reid）及時跳出來，個人獨拿11分，讓灰狼還能勉強維持些微領先。

唐西奇和萊夫利（Dereck Lively II）的配合不斷奏效，老將康利（Mike Conley）也是適時做出貢獻，雙方維持一球差距。最後時刻，厄文 （Kyrie Irving）雖兩罰落空，但飆進一記底線重要三分球，隨後愛德華兩度操刀處理球都發生要命失誤，反而讓唐西奇成了逆轉英雄。