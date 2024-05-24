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NBA／詹皇兒子當狀元？逾30%彩迷押注 壓倒法國薩爾

記者劉肇育／綜合報導
不少彩迷想碰運氣，小額投注湖人當家球星詹姆斯之子布朗尼當選秀狀元。（路透資料照片）
不少彩迷想碰運氣，小額投注湖人當家球星詹姆斯之子布朗尼當選秀狀元。（路透資料照片）

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）在今年宣布投入NBA選秀會後話題不斷，儘管不被認為具有樂透區選秀的身手，但布朗尼依舊成為今年最具吸引力的待選球員，甚至被不少美國運彩迷選為今年狀元的熱門人選。

根據ESPN報導，在美國運彩公司「FanDuel」所提供的資料中，布朗尼在今年選秀狀元的投注上，獲得超過30%的下注，是今年待選球員中投注比例最高的球員，而在另外一個運彩網站「BetMGM」中，布朗尼也獲得了36.8%的投注，遠遠超過了法國選秀狀元熱門薩爾（Alexandre Sarr）的14%投注。

不過外界也認為，布朗尼之所以會在選秀狀元的賭盤上獲得如此高的投注，最主要的原因仍是希望透過他的高賠率來孤注一擲，目前布朗尼在成為選秀狀元的賠率為1賠200，與有「小姚明」之稱的加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey）擁有同樣的高賠率，也因此大部分下注的都是小額投注者。

而在現實成面，「FanDuel」評估布朗尼成為選秀狀元的機率僅有6%，「BetMGM」更是評估僅有4.1%，與狀元熱門薩爾的65.5%機率相去甚遠，而ESPN也預測布朗尼將會落在第二輪後段才會中選。

此外，湖人則是運彩公司認為最有可能選入布朗尼的球隊，且不論最終布朗尼會在哪個順位被哪支球隊選中，無疑已成為今年選秀會上彩迷們最關注的球員。

湖人 華裔 加拿大

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