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NBA／布朗40分助塞爾蒂克2連勝 溜馬輸球還傷哈利伯頓

記者劉肇育／即時報導
布朗（Jaylen Brown）。(路透)
布朗（Jaylen Brown）。(路透)

東區冠軍系列賽首戰與溜馬隊拚戰到延長賽後才勝出的塞爾蒂克隊，今天的第二戰在布朗（Jaylen Brown）全場猛轟40分領軍下，在第二節拉出一波17：0攻勢後就一路壓著溜馬打，最終以126：110在主場收下2連勝，將帶著2：0領先優勢作客溜馬主場。

塞爾蒂克今天首節打完還一度以2分落後溜馬，不過第二節開節時卻靠著掌控制空權，頻頻抓下進攻籃板拉出一波17：0的攻勢，其中布朗更是在泰托姆上半場僅攻下4分的情況下挺身而出，在第二節就進帳17分，幫助塞爾蒂克一度反取得15分領先。

但溜馬第二節中段也在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）與席亞康（Pascal Siakam）挺身而出下止血，其中席亞康在第二節同樣有12分的高水準演出，包括在該節最後2分鐘連得8分，幫助溜馬在上半場打完追到僅剩6分差距。

易籃後布朗持續火燙手感，且泰托姆也擺脫上半場僅拿下4分的低迷狀態，與懷特（Derrick White）一同加入搶分行列，幫助塞爾蒂克單節猛轟36分，也將領先差距再度擴大到雙位數。

第四節溜馬雖然由席亞康率先進球，追到11分差距，但隨後塞爾蒂克泰托姆的「三分打」加上哈勒戴（Jrue Holiday）的三分球，再度對溜馬的反擊潑了一盆冷水，在遲遲無法縮小差距的情況下，溜馬也提前讓主力球員退場休息，最終塞爾蒂克就以16分差距收下勝利，系列賽取得2：0領先。

塞爾蒂克今天以布朗攻下40分表現最佳，泰托姆和懷特皆有23分進帳，哈勒戴則拿下15分、10助攻，至於溜馬以席亞康攻下28分最佳，哈利伯頓與透納（Myles Turner）分別僅有10分、8助攻與8分進帳，其中哈利伯頓在第三節拉傷退場後，第四節就未再登場。

布朗（Jaylen Brown）。(路透)
布朗（Jaylen Brown）。(路透)

哈利

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