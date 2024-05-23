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NBA／唐西奇、厄文聯手轟66分 獨行俠逆轉灰狼奪首勝

記者曾思儒／即時報導
唐西奇。(路透)
唐西奇。(路透)

西區決賽今(22)天從明尼蘇達點燃戰火，主場的灰狼隊和獨行俠隊一路拉鋸，獨行俠靠雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）聯手轟進63分，第四節逆轉灰狼，以108：105踢館成功，7戰4勝制的系列賽拔得頭籌。

灰狼第一節靠高命中率的外線攻下33分，獨行俠則有厄文助隊咬住比分，他上半場就攻下24分，包括第二節最後一波完成「3分打」，助獨行俠半場打完以59：62緊追，三節打完差距再縮小到82：83。

獨行俠第四節打出一波13：0攻勢，最後7分鐘反以97：89超前，但灰狼有愛德華（Anthony Edwards）、唐斯（Karl-Anthony Towns）連接外線帶動，灰狼回敬13：1攻勢再超前，不過唐西奇和華盛頓（P.J. Washington）接連回敬三分彈，讓讀俠行再回到104：102領先。

唐西奇讀秒階段進球讓獨行俠差距擴大到4分，灰狼雖靠里德（Naz Reid）進球追分，但厄文穩住最後2罰，儘管灰狼康利（Mike Conley）外線出手遭犯規，但他3罰僅1中，讓獨行俠以108：105帶走勝利。

獨行俠得分集中在後場雙星身上，唐西奇攻下33分、6籃板、8助攻，厄文30分；灰狼以麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）24分最高，愛德華拿19分，唐斯20投僅6中拿16分。

厄文。(美聯社)
厄文。(美聯社)

厄文

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