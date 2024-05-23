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NBA／溜馬主帥扛責：沒喊暫停才輸球 哈利伯頓：我責任更大

體育新聞組 / 綜合報導
溜馬21日在東區冠軍戰被塞爾蒂克上演逆轉秀，延長賽以128：133輸球，哈里伯頓強調是自己犯錯。(美聯社)
溜馬21日在東區冠軍戰被塞爾蒂克上演逆轉秀，延長賽以128：133輸球，哈里伯頓強調是自己犯錯。(美聯社)

溜馬21日在東區冠軍戰被塞爾蒂克上演逆轉秀，延長賽以128：133輸球。溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後主動扛責，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）則幫主帥說話，強調是自己犯錯。

第四節最後46秒，溜馬後衛奈哈德（Andrew Nembhard）投進中距離，取得117：114領先，但接下來竟連2次發生傳球失誤，最後8.5秒綠衫軍布朗（Jaylen Brown）投進底角高難度三分球，將比賽拖進延長賽，最終險勝溜馬。

對於第四節關門失敗，卡萊爾受訪時強調，「完全是我的責任，最後10秒應該喊暫停，讓球推進找進攻方式，接著罰球結束比賽。」卡萊爾強調，「我們必須從中記取教訓，並且振作起來。」

溜馬投籃命中率遠優於塞爾蒂克，但全場發生21次失誤種下敗因，主將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）表示，「我覺得失誤更多是我們自己造成的，而不是被他們逼出來。」哈里伯頓也幫教練說話，「這場輸球不能怪他，那2次失誤害我們輸掉比賽，我知道他這樣說是保護我們，但我的責任比他更大。」

哈利

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