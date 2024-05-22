NBA／布朗最後5.7秒神射 綠衫軍延長賽力退溜馬 東區決賽開紅盤

靠布朗 5.7秒的追平三分彈將比分追平，讓綠衫軍延長賽驚險以133：128搶下首勝。(美聯社)

由塞爾蒂克隊和溜馬隊進行的東區決賽21日點燃戰火，塞爾蒂克開賽打出12：0強攻，但溜馬展現韌性，半場打完追平比數，第三節再從13分落後逆轉戰局，第四節一舉反超，不過綠衫軍靠布朗（Jaylen Brown） 5.7秒的追平三分彈續命，延長賽泰托姆（Jayson Tatum）再有連拿6分演出，讓「綠衫軍」驚險以133：128搶下首勝。

例行賽打下聯盟最佳戰績的塞爾蒂克，前兩輪都只花5戰就晉級，此役面對前一輪打滿7戰才出線的溜馬，「綠衫軍」再打出12：0的開賽猛攻，但溜馬在中鋒透納（Myles Turner）領軍下縮小差距，首節打完追近到31：34，第二節更在哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）大號壓線三分彈下以64：64追平比分。

第三節溜馬在哈利伯頓連拿5分下反超比數，但塞爾蒂克靠老將霍福特（Al Horford）外線破網回應一波28：10猛攻，領先擴大到92：79，不過溜馬有席亞康、麥克康奈爾（T.J. McConnell）和奈史密斯（Aaron Nesmith）回敬9：0攻勢回到比賽，哈利伯頓更投進彈框進球的壓哨三分彈，三節打完再將比數緊咬到93：94。

第四節席亞康（Pascal Siakam）進球讓溜馬1分反超，拉鋸時刻奈哈德（Andrew Nembhard）也加入得分行列，他最後39.1秒進球更讓溜馬取得117：114領先。

塞爾蒂克追分階段泰托姆外線失手，雖靠溜馬失誤再有進攻機會，懷特（Derrick White）切入和泰托姆的外線也無果，不過溜馬再出現失誤，讓塞爾蒂克球星布朗5.7秒投進底角追平外線；溜馬最後一擊哈利伯頓再被守住，比賽117：117進入延長賽。

加時5分鐘分數仍拉鋸，哈利伯頓3罰俱中讓溜馬超前，泰托姆馬上以「3分打」回應，最後42秒再飆進弧頂三分彈，連拿6分助綠衫軍取得127：123領先。

溜馬讀秒階段再出現失誤，追分無力下以5分差錯過大好奪勝機會。

泰托姆攻下全場最高36分外帶12籃板，布朗和哈勒戴各有26分和28分演出；溜馬以哈利伯頓25分最高，席亞康和透納各拿24分和23分，但團隊出現21失誤，成錯過首勝關鍵。

塞爾蒂克奪勝還有好消息，長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因右腿傷勢持續缺陣，不過傳出好消息，他有望在東區決賽回歸，可能的復出日是系列賽第4戰，屆時比賽將在溜馬主場進行。