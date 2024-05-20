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NBA／溫班亞瑪領銜新秀第一隊 有機會並肩馬刺兩大傳奇

記者曾思儒／即時報導
馬刺隊話題新秀「法國狀元」溫班亞瑪。(美聯社)
馬刺隊話題新秀「法國狀元」溫班亞瑪。(美聯社)

NBA今(20)天宣布新秀第一隊和新秀第二隊陣容，馬刺隊話題新秀「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）沒意外再入選新秀第一隊，他也有機會成為年度防守隊伍陣容，為菜鳥年榮耀紀錄再添一筆。

溫班亞瑪全票當選本季新人王，今天在入選年度第一隊，若能再入選年度防守隊伍或年度隊伍，他都會加入馬刺隊前輩鄧肯（Tim Duncan）和羅賓森（David Robinson）行列，且鄧肯是1998年選秀狀元，羅賓森是1990年選秀狀元，年度防守球員選票第2名的「斑馬」有很高機會傳承馬刺「狀元傳統」。

和溫班亞瑪同樣入選年度第一隊的還有雷霆隊霍姆葛倫（Chet Holmgren）、黃蜂隊米勒（Brandon Mille）、熱火隊賈克茲（Jaime Jaquez Jr.）和勇士隊波傑姆斯基（Brandin Podziemski），這4人也在年度新人王票選名列第2到第5位，溫班亞瑪、霍姆葛倫和賈克茲更都獲得99張選票，表現獲得所有選票認可。

新秀第二隊成員包括獨行俠隊季後賽表現亮眼的萊夫利（Dereck Lively II）、火箭隊湯普森（Amen Thompson）、爵士隊喬治（Keyonte George）、雷霆隊華勒斯（Cason Wallace）和灰熊隊傑克森（GG Jackson），「吊車尾」入選的傑克森也擠掉勇士傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）。

馬刺 勇士 季後賽

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