NBA／淘汰尼克後 哈利伯頓換上「米勒勒喉」圖案上衣

溜馬隊當家後衛哈利伯頓。（路透）

溜馬隊19日頂著驟死戰壓力，在當家後衛哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）26分領軍下以130：109擊退主場的尼克隊，相隔10年再闖東區決賽，哈利伯頓賽後記者會上穿著也引發話題，他將溜馬傳奇球星米勒（Reggie Miller）圖案穿上身，但動作是充滿挑釁意味的「勒喉」，挑釁意味十足。

溜馬和尼克季後賽 交手多次，1993到95年連就連3度碰頭，94年和95年都打到「搶7」，當時正是米勒穿著溜馬戰袍的時期，1994年溜馬東區決賽最終戰敗給尼克，但隔年馬上報仇，東區準決賽7戰淘汰尼克。

Tyrese Haliburton is COLD for this 💀



He wore a hoodie with Reggie Miller on it with the choke sign at his presser following the Pacers' Game 7 win vs. the Knicks.



(via @AngelaMoryanTV) pic.twitter.com/qnAw9H46hV — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 19, 2024

「世仇」今年季後賽再度上演搶7大戰，溜馬奪勝後，哈利伯頓穿上印有前輩米勒頭像的連帽上衣出席記者會，衣服上的圖案卻是米勒1994年季後賽對尼克著名球迷大衛李（Spike Lee）做出的「窒息」圖案，讓溜馬和尼克的世仇戰火從場上延燒。

不過提到身上穿著，哈利伯頓只輕描淡寫帶過，他說：「我只是穿上連帽上衣，我喜歡在飛機上舒服一點。」他透露約是兩天前拿到這件衣服，「不管是誰給了我，感謝。」

話雖如此，哈利伯頓賽前抵達麥迪遜花園廣場時並非穿著同樣衣著，甚至也非連帽上衣，奪勝後換裝，加上比賽途中和尼克球迷噴「垃圾話」，都成為另外話題。