NBA／淘汰尼克後 哈利伯頓換上「米勒勒喉」圖案上衣

溜馬隊19日頂著驟死戰壓力,在當家後衛哈利 伯頓(Tyrese Haliburton)26分領軍下以130:109擊退主場的尼克隊,相隔10年再闖東區決賽,哈利伯頓賽後記者會上穿著也引發話題,他將溜馬傳奇球星米勒(Reggie Miller)圖案穿上身,但動作是充滿挑釁意味的「勒喉」,挑釁意味十足。

溜馬和尼克季後賽 交手多次,1993到95年連就連3度碰頭,94年和95年都打到「搶7」,當時正是米勒穿著溜馬戰袍的時期,1994年溜馬東區決賽最終戰敗給尼克,但隔年馬上報仇,東區準決賽7戰淘汰尼克。

Tyrese Haliburton is COLD for this 💀



He wore a hoodie with Reggie Miller on it with the choke sign at his presser following the Pacers' Game 7 win vs. the Knicks.



(via @AngelaMoryanTV) pic.twitter.com/qnAw9H46hV