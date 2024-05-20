我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

NBA／淘汰尼克後 哈利伯頓換上「米勒勒喉」圖案上衣

記者曾思儒／即時報導
溜馬隊當家後衛哈利伯頓。（路透）
溜馬隊當家後衛哈利伯頓。（路透）

溜馬隊19日頂著驟死戰壓力，在當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）26分領軍下以130：109擊退主場的尼克隊，相隔10年再闖東區決賽，哈利伯頓賽後記者會上穿著也引發話題，他將溜馬傳奇球星米勒（Reggie Miller）圖案穿上身，但動作是充滿挑釁意味的「勒喉」，挑釁意味十足。

溜馬和尼克季後賽交手多次，1993到95年連就連3度碰頭，94年和95年都打到「搶7」，當時正是米勒穿著溜馬戰袍的時期，1994年溜馬東區決賽最終戰敗給尼克，但隔年馬上報仇，東區準決賽7戰淘汰尼克。

「世仇」今年季後賽再度上演搶7大戰，溜馬奪勝後，哈利伯頓穿上印有前輩米勒頭像的連帽上衣出席記者會，衣服上的圖案卻是米勒1994年季後賽對尼克著名球迷大衛李（Spike Lee）做出的「窒息」圖案，讓溜馬和尼克的世仇戰火從場上延燒。

不過提到身上穿著，哈利伯頓只輕描淡寫帶過，他說：「我只是穿上連帽上衣，我喜歡在飛機上舒服一點。」他透露約是兩天前拿到這件衣服，「不管是誰給了我，感謝。」

話雖如此，哈利伯頓賽前抵達麥迪遜花園廣場時並非穿著同樣衣著，甚至也非連帽上衣，奪勝後換裝，加上比賽途中和尼克球迷噴「垃圾話」，都成為另外話題。

哈利 季後賽

上一則

NFL衝收視 球星價值加滿

下一則

金鶯韓德森15轟成全壘打王 大谷13轟仍是國聯最猛

延伸閱讀

NBA／尼克遭淘汰 布朗森手骨折退出G7：這不是成功賽季

NBA／尼克遭淘汰 布朗森手骨折退出G7：這不是成功賽季
NBA／布朗森驟死戰傷退 溜馬連趕2戰淘汰尼克

NBA／布朗森驟死戰傷退 溜馬連趕2戰淘汰尼克
NBA／尼克「搶7」壞消息 哈特、阿努諾比出賽成疑

NBA／尼克「搶7」壞消息 哈特、阿努諾比出賽成疑
NBA／尼克再添傷兵 鐵人哈特腹部受傷 布朗森：我猜他會打搶七

NBA／尼克再添傷兵 鐵人哈特腹部受傷 布朗森：我猜他會打搶七

熱門新聞

趙露思擔任巴黎奧運火炬手。（取材自微博）

巴黎奧運／女星趙露思擔任火炬手：早上3:30就起床怕遲到

2024-05-18 19:45
高球選手舍夫勒在參加比賽期間被控襲警而遭逮捕。(歐新社)

高球／世界排名第1舍夫勒在肯州被捕 未聽從停車命令 撞警員

2024-05-17 22:36
本季狀況起伏不定的湯普森將成為自由球員。（美聯社）

NBA／湯普森將投身自由市場 前勇士主帥分析合約價值

2024-05-13 07:27
金塊總教練馬龍。(路透)

NBA／衛冕軍連3年被逼入搶7 金塊教頭：我們資歷不錯

2024-05-17 08:31
席亞康(右)攻下25分、7籃板、5助攻。（路透）

NBA／席亞康25分溜馬扳平戰局 尼克輸球還傷大將哈特

2024-05-17 23:20
溜馬隊和尼克隊今天進行東區準決賽驟死第7戰，溜馬以130：109帶走勝利，繼2014年後再闖東區決賽。 （美聯社）

NBA／布朗森驟死戰傷退 溜馬連趕2戰淘汰尼克

2024-05-19 18:29

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲