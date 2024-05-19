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NBA／尼克遭淘汰 布朗森手骨折退出G7：這不是成功賽季

記者曾思儒／即時報導
尼克隊頭號得分手布朗森第三節末傷到左手，造成手腕骨折。(路透)
尼克隊頭號得分手布朗森第三節末傷到左手，造成手腕骨折。(路透)

尼克隊今年賽季飽受傷兵所苦，19日和溜馬隊的東區準決賽第7戰又折損大將，頭號得分手布朗森（Jalen Brunson）第三節末傷到左手，造成手腕骨折，只能無奈看球隊以109：130敗給溜馬，賽季畫下句點。

第四節完全退出戰局，布朗森沒能助隊繼續往前，賽後被媒體詢問今年是否算是成功賽季，他斬釘截鐵說：「不是。」

「我們有贏下總冠軍嗎？我們很靠近嗎？」停頓一下的布朗森表示，他的想法就是如此，本季並不能算是成功賽季。

尼克已經傷兵滿營，本季季後賽5度飆破40分的布朗森19日也加入行列，他透露是第三節最後3分多鐘要阻止哈利伯頓（Tyrese Haliburton）時，發現左手有些不對勁；他馬上回到休息室，儘管接續仍回到場邊，卻無法重新上陣。

「老實說，我只是覺得卡卡的，當我低頭後，我就知道不對勁了。」最終留下17分、9助攻的布朗森說。

尼克明星成員藍道（Julius Randle）、中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic） 都因傷賽季提前報銷，19日阿努諾比（OG Anunoby）和哈特（Josh Hart）都是帶傷上陣，教頭錫伯杜（Tom Thibodeau）肯定說，所有球員都已完全付出，「這是一整年的戰鬥，他們已經竭盡全力了。」

哈利 季後賽

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