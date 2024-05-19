NBA／關鍵犯規變戰犯 亞歷山大：真希望時間倒流

雷霆球星亞歷山大英雄變狗熊。(路透)

獨行俠和雷霆隊系列賽第6戰18日登場，取得「聽牌」優勢的獨行俠克服第三節一度17分落後，最後2.5秒華盛頓（P.J. Washington）把握住站上罰球線的機會，3罰2中助獨行俠以117：116逆轉勝，也讓下手犯規的雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）「英雄變狗熊」。

華盛頓罰球前，亞歷山大最後20.4秒助攻給霍姆葛倫（Chet Holmgren）灌籃得手，讓雷霆取得1分領先，但不到20秒戰局風雲變色，全場攻下36分的亞歷山大坦言，若重來一次，不會下手犯規，只會努力讓華盛頓失手，「你真的希望時光能倒流。」但淘汰已成定局，他強調自己會記取教訓，從這次經驗中學習。

36分是亞歷山大季後賽 生涯新高，關鍵犯規後雷霆提出挑戰，但挑戰失敗、賠上一次暫停；華盛頓前2罰都是彈框而進，第3罰故意失手，雷霆雖搶下籃板但也沒時間部署最後一擊。

雷霆教頭戴格諾（Mark Daigneault）表示，若亞歷山大的下手是明顯的犯規，當然不會提出挑戰，會保留住暫停機會，但他也不諱言，在時間只剩下2.5秒情況下，機會十分渺茫。