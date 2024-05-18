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NBA／席亞康25分溜馬扳平戰局 尼克大將哈特受傷

記者劉肇育／綜合報導
席亞康(右)攻下25分、7籃板、5助攻。（路透）
席亞康(右)攻下25分、7籃板、5助攻。（路透）

在前一場比賽靠著布朗森猛轟44分搶先聽牌的尼克，17日作客溜馬主場進行關鍵第6戰，布朗森卻在上半場手感盡失，出現連續11次出手都不進的生涯最糟糕紀錄，這也讓溜馬在雙塔透納（Myles Turner）、席亞康（Pascal Siakam）領軍下一路領先尼克，最終更以116：103將戰局扳平，雙方將在搶七大戰決勝負。

背水一戰的溜馬17日回到主場再戰尼克，在上半場成功阻擋尼克主控布朗森的火燙手感，今年季後賽已經5度得分在40分以上的布朗森，上半場13次出手僅命中2球，其中還一度連續11次出手未能命中，創下生涯連續投失紀錄。

在布朗森熄火的情況下，尼克17日則是由麥克布萊德（Miles McBride）頂下火力缺口，近兩戰得分都上雙的他，在上半場就攻下15分，其中包括三分球3投3中，攜手迪文森佐（Donte DiVincenzo）幫助尼克在首節還取得領先。

但溜馬禁區雙塔透納、席亞康17日上半場同樣火力全開，兩人在上半場都有雙位數得分進帳，搭配上哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在三分線外開砲，上半場打完溜馬反取得10分領先。

易籃後，尼克一度在布朗森找回進攻手感以及麥克布萊德持續得分下，追到5分差距，但17日手感發燙的溜馬哈利伯頓與席亞康隨即挺身止血，加上麥克康奈爾（T.J. McConnell）也加入戰局，溜馬再將領先優勢擴大到16分。

第四節初尼克哈特（Josh Hart）疑似腹部受傷提前退場，錯失大將的尼克也無法再將差距縮小，最終溜馬就在全隊6人得分上雙下，以116：103擊敗尼克，將系列賽追到3：3平手，雙方接下來將上演搶七大戰。

溜馬17日以席亞康攻下25分、7籃板、5助攻最搶眼，哈利伯頓15分、9助攻，透納17分、8籃板，尼克則以下半場找回手感拿下31分的布朗森表現最佳，麥克布萊德則是投進4顆三分球拿下20分。

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