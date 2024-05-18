NBA／溜馬背水一戰扳平尼克 哈利伯頓：已沒什麼好失去

溜馬一哥哈利伯頓17日攻下15分、9助攻。（路透）

溜馬隊17日在主場於背水一戰的情況下，靠著團隊6人得分上雙的多點開花攻勢，以116：103擊敗尼克隊，將系列賽帶入搶七大戰，賽後攻下15分、9助攻的溜馬一哥哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）也直言，球隊是抱持著沒什麼好失去的心態登場，也已經準備好與尼克從頭再戰。

溜馬前一場比賽在尼克主場慘敗30分後由對手取得聽牌優勢，不過17日他們回到主場隨即做出回應，在上半場成功限制住季後賽 得分王尼克布朗森（Jalen Brunson），下半場更靠著多點開花的攻勢逐漸擴大領先，最終以13分差距扳平戰局，將系列賽帶入搶七。

談到球隊17日的強硬表現，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「我認為第五場比賽是我們整個季後賽打得最不積極的一場比賽，但今晚我們打得特別努力，這是我們必須做到的，我們把球的轉移做得更好，也抓下更多籃板，這顯然成為這個系列賽重要的贏球成分。」

而溜馬一哥哈利伯頓也直言，這場比賽球隊是抱持著沒有什麼可以再失去的心態上陣，「我們知道是時候清空一切，準備好從頭開始了。教練對我們前一場比賽的努力提出質疑，這對我們很重要，因為我們在第五場比賽發生了一些愚蠢的事情。」

對於接下來將前往尼克主場進行搶七大戰，卡萊爾也強調對手肯定會做好萬全準備，「我們必須為接下來的比賽好好準備，也知道布朗森在那場比賽會做出什麼樣的回應，這是我們必須面對的。」