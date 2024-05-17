NBA／法男籃出征奧運 溫班亞瑪、戈貝爾領銜

法國男籃奧運由戈貝爾、溫班亞瑪（見圖）領軍。 （路透資料照片）

巴黎奧運 即將在今年7月27日展開，美國男籃夢幻隊12人名單已出爐，地主法國16日也公布19人名單，由天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領銜，有9名NBA 現役球員。

儘管76人球星安比德（Joel Embiid）選擇加入美國隊，法國禁區仍相當兇悍，將由溫班亞瑪和年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）組成雙塔。

現役NBA球員還有76人前鋒貝頓（Nicolas Batum）、活塞後衛佛尼爾（Evan Fournier）、巫師前鋒庫里巴利（Bilal Coulibaly）及雷霆前鋒傑恩（Ousmane Dieng）。

另外，海耶斯（Killian Hayes）、尼利基納（Frank Ntilikina）和馬勒登（Theo Maledon）去年都有上場紀錄。

法國隊19人名單如下：

後衛：佛尼爾、海耶斯、尼利基納、馬勒登、奧柯博（Elie Okobo，法甲）、阿爾比西（Andrew Albicy，西甲 ）、德科洛（Nando de Colo，土耳其聯賽）、斯特拉澤爾（Matthew Strazel，法甲）。

前鋒：貝頓、庫里巴利、傑恩、希菲 （Nadir Hifi，法甲）、科迪尼爾（Isaïa Cordinier，義甲）、霍德（Jaylen Hoard，以色列聯賽）、亞布塞萊（Guerschon Yabusele，西甲）。