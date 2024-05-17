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NBA／法男籃出征奧運 溫班亞瑪、戈貝爾領銜

體育新聞組／綜合報導
法國男籃奧運由戈貝爾、溫班亞瑪（見圖）領軍。 （路透資料照片）
法國男籃奧運由戈貝爾、溫班亞瑪（見圖）領軍。 （路透資料照片）

巴黎奧運即將在今年7月27日展開，美國男籃夢幻隊12人名單已出爐，地主法國16日也公布19人名單，由天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領銜，有9名NBA現役球員。

儘管76人球星安比德（Joel Embiid）選擇加入美國隊，法國禁區仍相當兇悍，將由溫班亞瑪和年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）組成雙塔。

現役NBA球員還有76人前鋒貝頓（Nicolas Batum）、活塞後衛佛尼爾（Evan Fournier）、巫師前鋒庫里巴利（Bilal Coulibaly）及雷霆前鋒傑恩（Ousmane Dieng）。

另外，海耶斯（Killian Hayes）、尼利基納（Frank Ntilikina）和馬勒登（Theo Maledon）去年都有上場紀錄。

法國隊19人名單如下：

後衛：佛尼爾、海耶斯、尼利基納、馬勒登、奧柯博（Elie Okobo，法甲）、阿爾比西（Andrew Albicy，西甲）、德科洛（Nando de Colo，土耳其聯賽）、斯特拉澤爾（Matthew Strazel，法甲）。

前鋒：貝頓、庫里巴利、傑恩、希菲 （Nadir Hifi，法甲）、科迪尼爾（Isaïa Cordinier，義甲）、霍德（Jaylen Hoard，以色列聯賽）、亞布塞萊（Guerschon Yabusele，西甲）。

長人：溫班亞瑪、戈貝爾、波伊里爾（Vincent Poirier，西甲）、萊索特（Mathias Lessort，希臘聯賽）。

法國男籃奧運由戈貝爾（見圖）、溫班亞瑪領軍，。 （路透資料照片）
法國男籃奧運由戈貝爾（見圖）、溫班亞瑪領軍，。 （路透資料照片）

西甲 巴黎奧運 NBA

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