NBA／灰狼康利歸隊解放愛德華 戈貝爾直呼「別再離開」

灰狼隊主控康利16日回歸賽場，幫助球隊擊敗金塊隊。(路透)

灰狼隊今天在主場以45分差距大勝衛冕軍金塊隊，將系列賽帶入搶七大戰，而本場比賽灰狼致勝關鍵除了防守外，就在於主控康利（Mike Conley）的回歸，不僅在進攻端解放了愛德華（Anthony Edwards），還讓中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）找回攻守節奏，談到回歸助隊取勝，康利賽後也透露其實兩天前自己甚至無法正常行走。

灰狼主控康利在第五戰因為右腳阿基里斯腱痠痛缺陣，最終球隊也遭到金塊一路碾壓吞下敗仗，不過今天他帶傷回歸不僅自己投進3顆三分球拿下13分外帶5助攻，還迫使金塊無法在防守端對愛德華進行包夾，讓愛德華拿下全場最高的27分。

不過更重要的是前一場比賽遭到約柯奇爆打的中鋒戈貝爾，更在老搭檔康利歸隊後找回攻守節奏，拿下8分、14籃板，讓戈貝爾賽後在球員通道時對著康利說：「不要再把我獨自留在場上了。」而康利也回應，「我不會再這樣了。」

愛德華也表示，康利的歸隊無疑是今天球隊大勝的最大關鍵，「我們今天之所以表現那麼好，除了麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的好表現外，就是康利的歸隊，就是那麼簡單。」

拿下21分的麥克丹尼爾斯也說：「他真的對球隊做出巨大貢獻，他是我們的領袖，確保我們會處在正確的位置，我們同時也需要他的積極進攻，他雖然是個老將，但卻打得像個年輕人。」

康利則透露，其實第五戰時自己並不打算缺席，不過右腳的傷勢讓他根本無法正常走動，但今天在球隊陷入絕境的情況下，他更不會缺陣，「上一場比賽我根本無法好好移動，但今天我肯定要打，並幫球隊想出贏球辦法，當我們是一支完整的球隊時，我們的表現就會很好。」