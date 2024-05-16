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NBA／布朗尼第二戰得13分 小瑞佛斯讚將在聯盟找到位置

記者劉肇育／即時報導
老爸詹皇現身觀戰，兒子布朗尼（Bronny James）第2場試訓賽擺脫首戰冷手感拿下13分。 (路透)
老爸詹皇現身觀戰，兒子布朗尼（Bronny James）第2場試訓賽擺脫首戰冷手感拿下13分。 (路透)

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）15日現身NBA選秀聯合試訓會場，觀賞兒子布朗尼（Bronny James）第2場試訓賽，布朗尼也擺脫首戰冷手感拿下13分，透過身手展現選秀價值。

布朗尼昨(14)天首場聯合試訓賽中手感不佳，8次出手僅命中2球拿下4分，表現不如外界所預期，15日在父親到場觀賽下擺脫冷手感，替補上陣23分鐘10投4中，包括兩顆三分球，拿下全隊最高的13分外帶2助攻1籃板，表現比首戰出色不少。

布朗尼昨天受訪時表示將以哈勒戴（Jrue Holiday）、懷特（Derrick White）等角色球員為目標，15日重申自己的定位與決心，「我在場上總是竭盡全力，努力以正確方式進行比賽，並保持高強度對抗，這些都會展現在我的防守表現上。」

布朗尼的表現也確實贏得外界關注，已轉任球評的前NBA球員小瑞佛斯（Austin Rivers）就說：「他在大學時雖然作為替補球員平均得分僅有5分，不過大家都看到他的出色運動能力和高籃球智商，加上他在大學時沒有展現出的投籃能力，這些都是我們之後可能看到的，我認為他會獲得一些發展聯盟的機會，也有機會成為很棒的防守者，像是哈特（Josh Hart）、麥克康奈爾（T.J. McConnell）這樣，他將會在聯盟找到自己的位置，人們必須對他保持耐心。」

除了詹姆斯外，他的太太與湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）也都到場，這也讓美國媒體臆測湖人在選秀會上選進布朗尼的機率增加不少，不過知名記者史密斯（Stephen A. Smith）表示，獨行俠隊將有很高的機率在湖人之前將布朗尼攔胡，吸引詹姆斯前來組成三巨頭。

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