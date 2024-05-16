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NBA／殘缺騎士擋不住綠衫軍 塞爾蒂克連3年闖東區決賽

記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克系列賽4：1淘汰騎士，率先搶下東區決賽門票，也成第一支挺進分區決賽的隊伍。 (美聯社)
塞爾蒂克系列賽4：1淘汰騎士，率先搶下東區決賽門票，也成第一支挺進分區決賽的隊伍。 (美聯社)

當家球星米契爾（Donovan Mitchell）再度因傷缺陣的騎士隊，15日第5戰打了3節好球，但第四節遭主場的塞爾蒂克隊打出16：9的開節攻勢，差距擴大到兩位數，最終「綠衫軍」就以113：98成功關門，以系列賽4：1淘汰騎士，率先搶下東區決賽門票，也成第一支挺進分區決賽的隊伍。

首輪打滿7戰出線的騎士，第二輪傷兵狀況不斷，米契爾第3戰傷到左腿，第4戰和第5戰都無法上場；艾倫（Jarrett Allen）肋骨瘀傷，第4戰頂上米契爾先發的勒佛特（Caris LeVert）15日也因左膝挫傷缺席。

米契爾(左)第3戰傷到左腿，第4戰和第5戰都無法上場。 (美聯社)
米契爾(左)第3戰傷到左腿，第4戰和第5戰都無法上場。 (美聯社)

雖少了多位主將，騎士仍展現韌性，尤其莫布里（Evan Mobley）全場攻下個人新高33分，第3戰得分掛零的34歲老將莫里斯（Marcus Morris Sr.）更成板凳奇兵，攻下25分，助騎士前三節緊咬比數，甚至領先過「綠衫軍」。

塞爾蒂克37歲先發中鋒霍福特（Al Horford）關鍵時刻挺身而出，他助隊第四節先打出16：9攻勢拉開差距，讀秒階段飆進單場第6記三分彈，助隊穩住兩位數領先，最終綠衫軍就以15分差距收下主場勝利，連續3年打進東區決賽。

「綠衫軍」先發五人得分都達兩位數，霍福特三分球13投6中攻下22分外帶15籃板，泰托姆（Jayson Tatum）25分、10籃板、9助攻「準大三元」；騎士得分集中在莫布里和莫里斯，球隊季後賽旅程15日告終。

塞爾蒂克率先挺進東區決賽，將等尼克隊和溜馬隊的系列賽結果決定下輪對手。

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