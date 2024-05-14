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NBA／少綠衫軍17罰 騎士教頭怒轟裁判吹哨不公平

記者曾思儒／即時報導
騎士教頭比克斯塔夫。（美聯社）
騎士教頭比克斯塔夫。（美聯社）

騎士隊東區準決賽第4戰雖少了頭號得分點米契爾（Donovan Mitchell）但打出韌性，第3節一度1分超前，最終雖以102：109敗給東區龍頭塞爾蒂克隊，騎士教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）仍大讚全隊表現，但也直言對13日裁判的吹哨「失望」。

「我要誠實低說，我很失望13日吹哨的方式。」騎士教頭直白說，自家球員的奮戰表現值得更好的吹判，「他們強攻禁區，對方也是，兩支球隊相同，我們並沒要求更多事，只求公平，從這角度看來，我不認為我們13日有得到平等的機會。」

比克斯塔夫13日多次表現對哨音的不滿，塞爾蒂克主將泰托姆（Jayson Tatum）切入時裁判響哨，但先前騎士勒佛特（Caris LeVert）上籃有碰撞裁判卻沒動作；而當騎士史特魯斯（Max Strus）和塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）互相糾纏，布朗抓了史特魯斯的腿讓對手絆倒，裁判吹了一般犯規而非惡意犯規，也讓主場球迷及騎士教頭怒火中燒。

就數據來看，「綠衫軍」第4節沒被吹任何犯規，騎士則是領到6次哨聲，罰球數上塞爾蒂克更以24：7遙遙領先騎士，讓比克斯塔夫不滿說，自己雖不知裁判腦袋裡在想什麼，但很明白兩隊第四節哨聲差距，看起來並非一致。

攻下騎士最高30分的葛蘭特（Darius Garland）更以「荒謬」形容這場裁判尺度，「只得到7罰也太難了，我知道我自己被打到幾次，也知道我隊友被打到幾次，這太難了。」

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