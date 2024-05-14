我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

NBA／米契爾拉傷休兵…泰托姆率綠衫軍退騎士 強勢聽牌

記者曾思儒／綜合報導
泰托姆一馬當先攻下33分。(路透)
泰托姆一馬當先攻下33分。(路透)

騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell）因左小腿拉傷缺席13日登場的第4戰，但隊友上半場打出競爭力，第三節更一度領先，不過「綠衫軍」塞爾蒂克下半場調整，加上騎士外線熄火，最終塞爾蒂克仍以109：102帶走勝利，系列賽取得3勝1敗「聽牌」優勢，最快15日的第五戰能搶下東區決賽門票。

米契爾第三戰第四節就有一跛一跛狀況，13日傷兵報告顯示是左小腿拉傷，不但是米契爾新的傷勢，早上球隊投籃訓他也沒現身。

少了頭號得分點的騎士，在前球星詹姆斯（LeBron James）場邊觀戰下，上半場飆進11記三分彈，首節只以30：37落後，半場也以57：62緊咬比數，第三節葛蘭德（Darius Garland）進球後更以65：64超前。

例行賽打下聯盟最佳戰績的塞爾蒂克，布朗（Jaylen Brown）和懷特（Derrick White）聯手助隊要回領先，三節打完取得88：78優勢。第四節「綠衫軍」雖維持領先但數度被追到5分差，靠布朗關鍵外線穩定軍心，最終才以7分差搶下第3勝。

「綠衫軍」八人打滿，泰托姆（Jayson Tatum）攻下塞爾蒂克最高的33分，布朗27分；葛蘭德30分是騎士最佳。

今年夏天要成為自由球員的詹姆斯，2016年率騎士奪下隊史迄今唯一的總冠軍，13日和妻子、經紀人保羅（Rich Paul）一同現身場邊。

詹姆斯罕見現身騎士主場觀戰。(美聯社)
詹姆斯罕見現身騎士主場觀戰。(美聯社)

上一則

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆逆轉 扳平戰局

下一則

NBA／傳布朗尼有加盟意向名單 商業價值恐成選秀變因

延伸閱讀

NBA／米契爾休兵、塞爾蒂克擊退騎士聽牌 詹皇現身成亮點

NBA／米契爾休兵、塞爾蒂克擊退騎士聽牌 詹皇現身成亮點
NBA／塞爾蒂克雙探花聯轟61分痛宰騎士 季後賽2比1領先

NBA／塞爾蒂克雙探花聯轟61分痛宰騎士 季後賽2比1領先
NBA／塞爾蒂克25分血洗騎士 米契爾33分孤掌難鳴

NBA／塞爾蒂克25分血洗騎士 米契爾33分孤掌難鳴
NBA／季後賽沒有兄弟情誼 米契爾、布朗上演好友大對決

NBA／季後賽沒有兄弟情誼 米契爾、布朗上演好友大對決

熱門新聞

馬龍在比賽中發球。(新華社)

中國乒協公布巴黎奧運名單 馬龍落選男單 無緣3連霸

2024-05-06 23:26
約克維奇2024羅馬網球賽首戰，輕鬆直落二告捷。（新華社）

網球／約克維奇場邊簽名被水瓶砸到 當場頭暈倒地

2024-05-11 22:31
本季狀況起伏不定的湯普森將成為自由球員。（美聯社）

NBA／湯普森將投身自由市場 前勇士主帥分析合約價值

2024-05-13 07:27
25歲的趙露思是戲劇流量女神。(圖／中天娛樂台提供)

巴黎奧運傳遞聖火 中國女星趙露思將擔任火炬手

2024-05-09 03:10
大谷翔平。(路透)

MLB／大谷翔平敲雙安7數據最頂 道奇被敲再見安斷7連勝

2024-05-11 02:10
大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平又大手筆送車？道奇教頭收到1台保時捷

2024-05-04 21:28

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…