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NBA／傳布朗尼有加盟意向名單 商業價值恐成選秀變因

記者劉肇育／即時報導
詹皇大兒子布朗尼。 美聯社
詹皇大兒子布朗尼。 美聯社

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）13日傳出通過聯盟醫療檢測，將能順利參加今年選秀會，未來動向可能牽動父親詹姆斯下賽季落腳處，美國媒體也爭相預測布朗尼的落點以及他有加盟意向的隊伍。

布朗尼日前宣布投入今年NBA選秀會後，是否能夠順利通過醫療檢測，也成為是否能夠在今年站上NBA舞台的關鍵，13日傳出由3位醫療專家組成的團隊已經通過對於布朗尼的身體檢測，且下周開始就會參加球隊試訓。

儘管布朗尼並不被看好會在樂透區就獲選，不過在獲得布朗尼就有可能取得詹姆斯加盟門票的情況下，布朗尼在選秀會上中選幾乎已成定局，甚至美國媒體認為布朗尼還有幾支屬意加盟的球隊，其中就包括詹姆斯目前所效力的湖人。

美國知名記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，在過去幾天與布朗尼經紀人保羅（Rich Paul）的交流過程中發現，布朗尼的選秀目的相當直接了當，他還擁有一份包含少數球隊的目標球隊名單，其中就包括了湖人，這可能讓布朗尼與有意向的球隊進行私下面談與參觀。

不過也有人認為，布朗尼具有相當大的商業價值，不排除有球隊老闆希望透過選秀「攔胡」的方式獲得布朗尼，加上湖人今年目前僅有次輪選秀權，要想爭取布朗尼加盟勢必要做出交易抉擇，都將成為布朗尼選秀最終落腳處的變因。

湖人 檢測 NBA

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