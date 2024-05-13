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溜馬主場狂電尼克32分 扳平系列賽

體育新聞組／綜合報導
哈利伯頓領軍溜馬在第4戰痛宰尼克。（路透）
哈利伯頓領軍溜馬在第4戰痛宰尼克。（路透）

NBA東區季後賽第二輪，印第安納溜馬隊在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）20分的表現加上對手傷兵不斷的情況下，以121比89輕鬆痛宰紐約尼克，將系列賽扳成2比2平手。

中央社引述法新社報導，溜馬12日由哈利伯頓領軍，以強大的進攻能力主宰了雙方第4戰。溜馬整場比賽投籃命中率為56.8%，不但投進14個三分球，同時也主宰禁區。

溜馬全場攻擊火力旺盛，替補的麥克康奈爾（T.J. McConnell）也有15分表現，全隊有6名球員得分達2位數。

尼克隊中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）以扣籃揭開比賽序幕，但溜馬隊旋即拿下第一節主導權，領先優勢最多達23分。

尼克隊護身符布朗森（Jalen Brunson）首節5投0中，溜馬替補球員在此期間以17比0的分差擊潰尼克的板凳。溜馬第二節繼續占據主導地位，哈利伯頓在上半場還剩5.9秒時投進三分球，讓領先幅度拉大到30分。

比賽終了前，溜馬領先優勢一度多達43分，儘管如此，哈利伯頓表示球隊必須繼續專注於未來的比賽。

哈利伯頓表示，雙方都完成了各自的任務，都在自家主場拿下2勝。「我們了解第5場比賽的重要性，將為第5場比賽做好準備。」

尼克飽受傷兵所苦，阿努諾比（OG Anunoby）再度缺陣，他是在雙方第2場比賽中腿筋受傷；另外得分主力的藍道（Julius Randle），加上羅賓森（Mitchell Robinson）與波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）均告缺席。

布朗森同樣也因右腳受傷表現受到影響，但他還是頂著壓力上陣，17投6中得到18分，另有3個籃板和5次助攻，他在第三節還剩2分半鐘時即已下場。

由於比賽分差過大，勝負早已決定，雙方都在第四節撤下先發球員。第5場比賽將於14日晚間在尼克隊主場舉行，

尼克隊投籃表現不佳，三分球37次出手僅7次命中，尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）並未將敗戰歸咎於陣中傷兵太多。

錫伯杜表示，「大家都有一些問題，但這就是季後賽」，關鍵是尼克隊要如何重振旗鼓。

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