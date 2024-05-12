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NBA／一掃慘敗24分恥辱 綠衫軍雙槍聯手攻破騎士主場

記者蔡佳霖／綜合報導
泰托姆(上籃者)和布朗聯手拿下61分，率領塞爾蒂克力壓騎士。（美聯社）
泰托姆(上籃者)和布朗聯手拿下61分，率領塞爾蒂克力壓騎士。（美聯社）

前一場在自家慘敗24分的聯盟龍頭塞爾蒂克，來到克里夫蘭作客絲毫不敢大意，祭出嚴密的防守，將騎士團隊命中率壓在4成左右；雙槍泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）聯手攻下61分，幫助球隊很快就掌控局面，前三節一度領先23分，最終以106：93過關，系列賽形成2勝1敗領先。

騎士整場只拿到93分，這是他們本季與塞爾蒂克交手6場比賽中，得分最低的一場。

泰托姆攻下33分13籃板6助攻，但全場25投11中，手感仍舊有待改善；相較之下，布朗則是展現高效率，17投13中拿到28分9籃板3助攻。哈勒戴（Jrue Holiday）補上18分8籃板5助攻，懷特（Derrick White）12分。

綠衫軍上半場繳出55%投籃命中率，與騎士的38.6%形成巨大差距，讓他們握有9分領先優勢；第三節一開始更是發動14：0的猛攻，最多領先達23分。苦苦追分的騎士雖然試圖將差距縮小至個位數分差，還是難以跨越雙方實力鴻溝。

騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）依然無法出賽，米契爾（Donovan Mitchell）奮力拿下33分6籃板3助攻，莫布里（Evan Mobley）17分8籃板，葛蘭德（Darius Garland）15分6助攻3籃板，勒佛特（Caris LeVert）13分。

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