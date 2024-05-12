我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

NBA／塞爾蒂克雙探花聯轟61分痛宰騎士 季後賽2比1領先

中央社／台北12日電
泰托姆(中)11日攻下塞爾蒂克全隊最高的33分外帶13籃板。(美聯社)
泰托姆(中)11日攻下塞爾蒂克全隊最高的33分外帶13籃板。(美聯社)

綠衫軍波士頓塞爾蒂克今天在職籃NBA季後賽，靠著雙槍泰托姆、布朗聯手攻下61分，終場以106比93頂住騎士反撲，在系列賽取得2比1領先。

作客的塞爾蒂克首節僅以30比28領先，不過第2、3節是雙方勝負分水嶺，第2節塞爾蒂克靠著哈勒戴（Jrue Holiday）單節7分、布朗（Jaylen Brown）單節8分的帶動下，半場結束以57比48領先。

塞爾蒂克隊哈勒戴(左)11日拿下18分、8籃板、5助攻。(路透)
塞爾蒂克隊哈勒戴(左)11日拿下18分、8籃板、5助攻。(路透)

第3節塞爾蒂克持續強攻，開賽就是1波14比0的攻勢，並且取得71比48的大幅領先，這也是塞爾蒂克本賽季90場比賽中，第47場曾經領先對手超過20分的比賽。

騎士第2、3節合計僅攻下41分，是落敗的主要關鍵期，儘管米契爾（Donovan Mitchell）攻下全隊最高的33分，但得不到隊友奧援，還是無法保住這場主場勝利。

騎士隊米契爾(右三)攻下全隊最高的33分。(美聯社)
騎士隊米契爾(右三)攻下全隊最高的33分。(美聯社)

泰托姆（Jayson Tatum）攻下塞爾蒂克全隊最高的33分外帶13籃板，布朗則挹注28分、9籃板，後衛哈勒戴也貢獻18分、8籃板、5助攻。

塞爾蒂克隊布朗(中)11日拿下28分、9籃板。(美聯社)
塞爾蒂克隊布朗(中)11日拿下28分、9籃板。(美聯社)

根據ESPN報導，這場比賽是泰托姆和布朗，在季後賽第14場得分同時都超過25分，也是泰托姆在隊史上第25次季後賽得分超過30分，過去僅有過大鳥博德（Larry Bird）、哈維契克（John Havlicek）。

賽後泰托姆在接受ESPN訪問時說：「布朗一直都給我很多鼓勵和激勵，他是我最好的朋友和隊友；我們還有很多地方可以進步，下一場對手一定會全力反撲，我們得做好準備，把比賽打得更好。」

季後賽 波士頓 NBA

上一則

MLB／勇士拚30年來首場無安打比賽 最後1棒遭馬丁尼茲轟破

下一則

巴黎奧運／姚明：當你足夠在乎時 壓力會變成動力

延伸閱讀

驪歌響起（八）

驪歌響起（八）
NBA／塞爾蒂克25分血洗騎士 米契爾33分孤掌難鳴

NBA／塞爾蒂克25分血洗騎士 米契爾33分孤掌難鳴
NBA／季後賽沒有兄弟情誼 米契爾、布朗上演好友大對決

NBA／季後賽沒有兄弟情誼 米契爾、布朗上演好友大對決
NBA／半場領先熱火逾20分 塞爾蒂克報去年東冠之仇晉級

NBA／半場領先熱火逾20分 塞爾蒂克報去年東冠之仇晉級

熱門新聞

道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的Instagram帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。(取自Instagram@ladodgerwives)

MLB／道奇大嫂團合影 日媒讚真美子優雅氣質強大存在感

2024-05-03 23:30
湖人前球星莫里斯驟逝。(取材自湖人X平台)

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

2024-05-04 20:38
大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平又大手筆送車？道奇教頭收到1台保時捷

2024-05-04 21:28
馬龍在比賽中發球。(新華社)

中國乒協公布巴黎奧運名單 馬龍落選男單 無緣3連霸

2024-05-06 23:26
愛德華(右)全場29投17中轟進43分外帶7籃板。(美聯社)

NBA／愛德華43分領軍 灰狼退衛冕軍金塊 客場搶首勝

2024-05-04 21:54
英國車手諾瑞斯(左)與前總統川普碰面。(美聯社)

英車手F1邁阿密爆冷封王 賽前曾見面…川普：我是幸運物

2024-05-06 10:55

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除