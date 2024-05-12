NBA／塞爾蒂克雙探花聯轟61分痛宰騎士 季後賽2比1領先

泰托姆(中)11日攻下塞爾蒂克全隊最高的33分外帶13籃板。(美聯社)

綠衫軍波士頓 塞爾蒂克今天在職籃NBA季後賽 ，靠著雙槍泰托姆、布朗聯手攻下61分，終場以106比93頂住騎士反撲，在系列賽取得2比1領先。

作客的塞爾蒂克首節僅以30比28領先，不過第2、3節是雙方勝負分水嶺，第2節塞爾蒂克靠著哈勒戴（Jrue Holiday）單節7分、布朗（Jaylen Brown）單節8分的帶動下，半場結束以57比48領先。

塞爾蒂克隊哈勒戴(左)11日拿下18分、8籃板、5助攻。(路透)

第3節塞爾蒂克持續強攻，開賽就是1波14比0的攻勢，並且取得71比48的大幅領先，這也是塞爾蒂克本賽季90場比賽中，第47場曾經領先對手超過20分的比賽。

騎士第2、3節合計僅攻下41分，是落敗的主要關鍵期，儘管米契爾（Donovan Mitchell）攻下全隊最高的33分，但得不到隊友奧援，還是無法保住這場主場勝利。

騎士隊米契爾(右三)攻下全隊最高的33分。(美聯社)

泰托姆（Jayson Tatum）攻下塞爾蒂克全隊最高的33分外帶13籃板，布朗則挹注28分、9籃板，後衛哈勒戴也貢獻18分、8籃板、5助攻。

塞爾蒂克隊布朗(中)11日拿下28分、9籃板。(美聯社)

根據ESPN報導，這場比賽是泰托姆和布朗，在季後賽第14場得分同時都超過25分，也是泰托姆在隊史上第25次季後賽得分超過30分，過去僅有過大鳥博德（Larry Bird）、哈維契克（John Havlicek）。

賽後泰托姆在接受ESPN訪問時說：「布朗一直都給我很多鼓勵和激勵，他是我最好的朋友和隊友；我們還有很多地方可以進步，下一場對手一定會全力反撲，我們得做好準備，把比賽打得更好。」