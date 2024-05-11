我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬因賊被上銬還能偷走警車 11警追捕爆發槍戰…他神奇只中1槍

玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」

NBA／唐西奇負傷領軍 獨行俠主場力退雷霆2-1領先

中央社／達拉斯11日電
獨行俠隊華盛頓(灌籃者)11日拿下27分。(路透)
獨行俠隊華盛頓(灌籃者)11日拿下27分。(路透)

職籃NBA達拉斯獨行俠隊今天在下半場沉著應戰，在受傷的唐西奇領軍下扳回2位數的分差，最終以105比101力克奧克拉荷馬雷霆隊，在NBA西區季後賽第2輪以2-1領先。

獨行俠的厄文（Kyrie Irving）在下半場拿下全場22分中的14分，其中包括在剩下39.3秒時的一記關鍵拋投，將獨行俠的領先優勢擴大到5分。

獨行俠隊厄文(左)11日在下半場拿下全場22分中的14分。(路透)
獨行俠隊厄文(左)11日在下半場拿下全場22分中的14分。(路透)

唐西奇（Luka Doncic）面對雷霆再一次的強硬防守，拿下了22分和15個籃板。

唐西奇今天比賽期間與雷霆隊多特（Luguentz Dort）在空中相撞，背部著地重重摔倒，導致原本就受傷的右膝再度扭傷。

唐西奇表示表示他正努力克服傷勢，也說13日的第4戰在獨行俠主場舉行，不需要奔波換場地、賺到額外休息時間是一件好事。

獨行俠隊11日在受傷的唐西奇(右)領軍下，以105比101力克奧克拉荷馬雷霆隊。...
獨行俠隊11日在受傷的唐西奇(右)領軍下，以105比101力克奧克拉荷馬雷霆隊。(路透)

獨行俠全隊得分最高的是華盛頓（P.J. Washington）的27分，替補出場的里夫利（Dereck Lively II）也貢獻12分，雙雙協助球隊頂住雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場拿下31分的表現。

雷霆隊亞歷山大(左)11日拿下31分榮登全場最佳表現。(路透)
雷霆隊亞歷山大(左)11日拿下31分榮登全場最佳表現。(路透)

兩隊在第1節都沒有太多進攻火力，但獨行俠在籃板以17-5遠勝雷霆，並在禁區占據主導地位，單節領先3分。

獨行俠在第2節繼續控制籃板，但雷霆本節命中率高達60%，上半場以52-51領先，第3節更是打出一波11-0的攻勢，將領先優勢擴大到65-55。

不過獨行俠以一波16-0的攻勢回敬，其中華盛頓扣籃得手後，又加了一記3分球，全隊要回領先並將優勢擴大到71-65。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說：「我們依靠我們的防守，投進一些球，全隊氣勢也跟上來了。」

至於平均年齡僅23歲多的雷霆隊，主教練戴諾特（Mark Daigneault）表示，這支年輕球隊第3節打的有點草率，浪費了在客場奪勝的大好機會。

NBA 厄文 季後賽

上一則

足球／下一站皇馬？姆巴佩宣布離開大巴黎

下一則

網球／約克維奇場邊簽名被水瓶砸到 當場頭暈倒地

延伸閱讀

NBA／記者會傳奇怪呻吟…唐西奇瞪眼大笑：不是現場直播吧

NBA／記者會傳奇怪呻吟…唐西奇瞪眼大笑：不是現場直播吧
NBA／唐西奇聯手華盛頓 獨行俠讓雷霆吞季後賽首敗

NBA／唐西奇聯手華盛頓 獨行俠讓雷霆吞季後賽首敗
NBA／雷霆鐵血防守平馬刺紀錄 唐西奇談低迷命中率：誰在乎

NBA／雷霆鐵血防守平馬刺紀錄 唐西奇談低迷命中率：誰在乎
NBA／獨行俠搶聽牌利多？唐西奇帶膝傷上陣

NBA／獨行俠搶聽牌利多？唐西奇帶膝傷上陣

熱門新聞

道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的Instagram帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。(取自Instagram@ladodgerwives)

MLB／道奇大嫂團合影 日媒讚真美子優雅氣質強大存在感

2024-05-03 23:30
湖人前球星莫里斯驟逝。(取材自湖人X平台)

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

2024-05-04 20:38
大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平又大手筆送車？道奇教頭收到1台保時捷

2024-05-04 21:28
馬龍在比賽中發球。(新華社)

中國乒協公布巴黎奧運名單 馬龍落選男單 無緣3連霸

2024-05-06 23:26
愛德華(右)全場29投17中轟進43分外帶7籃板。(美聯社)

NBA／愛德華43分領軍 灰狼退衛冕軍金塊 客場搶首勝

2024-05-04 21:54
英國車手諾瑞斯(左)與前總統川普碰面。(美聯社)

英車手F1邁阿密爆冷封王 賽前曾見面…川普：我是幸運物

2024-05-06 10:55

超人氣

更多 >
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
4生肖下半年有望加薪 屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬

4生肖下半年有望加薪 屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬
強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味