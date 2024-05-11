NBA／約柯奇準大三元 金塊客場狂勝27分 終結灰狼6連勝

約柯奇(左)和穆雷高效率聯手轟出48分，率領金塊痛宰灰狼。（路透）

如同總教練馬龍（Michael Malone）喊話要打出冠軍球隊的尊嚴，帶著0勝2敗來到明尼蘇達州 作客的金塊，從開賽將在攻守兩端完全輾壓對手。上半場取得15分領先優勢，進入下半場後，約柯奇（Nikola Jokic）和葛登（Aaron Gordon）更是無情追殺，第四節讓金塊最多領先到34分，比賽也提前宣告結束。

殺氣騰騰的金塊最終以117：90大勝灰狼，一掃第二戰慘敗陰霾，將系列賽追回1負2勝。同時也迫使灰狼吞下季後賽 首敗，終結6連勝。

經過四天休息，金塊能夠早早壓制對手，進攻狀態的恢復是一大關鍵，團隊命中率達到53.8%，三分球也是29投14中，命中率逼近5成。

約柯奇繳出24分14籃板9助攻的準大三元成績，更出現3次抄截和3次阻攻；穆雷（Jamal Murray）也找回準星，21投11中拿下24分5助攻4籃板3抄截，這是他季後賽開打以來命中率最高的一場。

The @nuggets' trio of Nikola Jokic, Jamal Murray and Michael Porter Jr. combine for 69 points as Denver takes Game 3 in Minnesota!



Jokic: 24 PTS | 14 REB | 9 AST | 3 STL

Murray: 24 PTS | 4 REB | 5 AST | 3 STL

Porter Jr.: 21 PTS | 4 REB | 4 3PM#NBAPlayoffs presented by Google… pic.twitter.com/FuY2zL8dcK — NBA (@NBA) 2024年5月11日

This move was crazy 😮‍💨 by the Nikola Jokic 🃏 pic.twitter.com/q7Q3WtBMFv — DJDRAKE111〽️9️⃣0️⃣1️⃣ (@Simpanter_K) 2024年5月11日

波特（Michael Porter Jr.）10投6中包含4記三分球，拿下21分，從前一戰只拿9分的低迷中完全復活；葛登第三節獨拿11分，和約柯奇聯手得到24分，是金塊能維持大幅領先的關鍵，他拿到13分5助攻2抄截。

相較於金塊進攻火力全面釋放，灰狼卻是無力反擊，團隊命中率僅43.7%，三分球33投10中。灰狼創下本季季後賽首度得分低於100分，若包含例行賽在內，單場90分，也是本季第三低。

愛德華（Anthony Edwards）15投8中拿到19分6籃板5助攻，出線5次失誤，正負值-32還並列全隊最差；唐斯（Karl-Anthony Towns）全場也僅有7次出手，得到14分5籃板3助攻。

兩大得分主力如此熄火，老將康利（Mike Conley）和麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）加起來也只有20分進帳；最佳第六人里德（Naz Reid）也是沒太多發揮，7投2中獲得7分1籃板1助攻。

從小孩誕生喜悅中回到先發的戈貝爾（Rudy Gobert），沒有因此獲得加持，全場只得到6分4籃板，寫下今年季後賽個人最差表現。