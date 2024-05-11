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NBA／奈哈德致命外線、哈利伯頓35分新高 溜馬扳回一城

記者蔡佳霖／綜合報導

帶著兩連敗回到主場的溜馬，靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、席亞康（Pascal Siakam）和透納（Myles Turner）三大戰將合拿82分，力抗紐約「維拉諾瓦三劍客」，最後16.4秒，奈哈德（Andrew Nembhard）更是轟進31呎遠的大號三分球，一舉突破雙方平手僵局，隨著布朗森（Jalen Brunson）搶投三分未進，溜馬驚險地以111：106擊退尼克，保持本季季後賽主場四戰全勝不敗之身。

哈利伯頓上半場就轟進5記三分球，獨拿23分，加上席亞康和透納聯手得到24分，帶動溜馬一度取得12分領先，帶著5分優勢進入下半場。但迪文森佐（Donte DiVincenzo）第三節火力大爆發，單節9投6中狂砍17分，尼克上演大反撲，反而取得5分領先。

溜馬三核心在第四節發動攻勢，三人合拿21分，幫助球隊重新取得領先，雙方也進入拉鋸戰，比分互有領先；哈利伯頓最後時刻送出2次助攻，讓溜馬領先來到3分，布朗森回敬一記外線，但奈哈德石破天驚的三分球讓溜馬成功捍衛主場。

哈利伯頓拿下35分7助攻，刷新個人季後賽得分紀錄，成為史上第5位在季後賽連兩戰至少30分外帶命中6顆三分球的球員，先前4人分別是柯瑞（Stephen Curry）、米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）和里拉德（Damian Lillard）；席亞康補上26分7籃板，透納21分10籃板3阻攻。奈哈德只拿5分6助攻5籃板，但致勝三分球價值連城。

奈哈德投進關鍵三分球，幫助溜馬主場扳回一城。（路透）
奈哈德投進關鍵三分球，幫助溜馬主場扳回一城。（路透）

迪文森佐投進7顆三分球獨拿35分，寫下單節得分、季後賽生涯得分和三分球3項新高紀錄；布朗森雖有26分進帳，但26投僅10中，哈特（Josh Hart）「只」上場43分鐘，獲得10分18籃板4助攻2抄截。替補的麥克布萊德（Miles McBride）和巴克斯（Alec Burks）也都得分上雙。

尼克鋒線悍將阿努諾比（OG Anunoby）因左腿筋拉傷被迫缺席，本季當他缺賽時，尼克戰績來到13勝15敗，重要性不言可喻。

傷兵滿營的尼克下一戰繼續在印城作客，球隊也期盼能帶著聽牌優勢回到紐約。

哈利 季後賽 柯瑞

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