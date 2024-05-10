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NBA／唐西奇聯手華盛頓 獨行俠讓雷霆吞季後賽首敗

記者蔡佳霖／綜合報導
唐西奇(左)首節火力全開，獨拿16分。（美聯社）
唐西奇(左)首節火力全開，獨拿16分。（美聯社）

第二輪首戰在客場外線沒太多發揮的獨行俠，第2戰找回準星，全場砍進18顆三分球，其中華盛頓（P.J. Washington）火力爆發一人包辦7顆，與唐西奇（Luka Doncic）分別攻下全隊最高29分，在幾乎全場壓著雷霆打的情況下，最終以119比110賞給雷霆本季季後賽首敗。

影音來源：YouTube

華盛頓除了29分外，還拿下11籃板4助攻2抄截；唐西奇繳出29分10籃板7助攻3抄截；厄文（Kyrie Irving）雖然只出手8次拿到9分，沒有投進三分球，不過他的穿針引線送出了11助攻，而且還有2抄截2阻攻，充分扮演勝利推手。

小哈德威（Tim Hardaway Jr.）替補拿下17分，格林（Josh Green）11分，葛佛（Daniel Gafford）13分7籃板。獨行俠全隊轟進18記三分球，比雷霆整整多出8顆，讓他們得以在整體命中率不如對手情況下，猶能掌控比賽局勢。

唐西奇首節火力全開，獨拿16分，加上華盛頓補上11分，讓獨行俠一開始就搶佔領先優勢；不過亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）上半場也合力拿下32分，讓雷霆不至於落後太多，上半場處於6分落後。獨行俠半場投進的三分球是對手兩倍，成了領先關鍵。

雷霆第三節初靠著多特（Luguentz Dort）的三分球，打出13比4攻勢一度反超3分；隨後華盛頓、唐西奇和格林的得分穩住局面，小哈德威更趁勢拿下10分，讓獨行俠又把比分擴大到兩位數分差，幾乎是奠定了後續比賽走勢。

雷霆雖然力圖振作，卻苦於三分外線狀態低迷，第四節7投僅1分，縱使對手單節命中率跌到4成以下，仍是無力追趕，比分差距維持到10分上下，在主場黯然終結季後賽5連勝。

亞歷山大獲得33分12籃板8助攻，威廉斯20分4籃板4助攻，霍姆葛倫（Chet Holmgren）11分6籃板6助攻6阻攻，除了3人外無人得分上雙。而且這場也是他們季後賽6戰以來首度失分超過100分。

唐西奇(右)首節火力全開，獨拿16分。（美聯社）
唐西奇(右)首節火力全開，獨拿16分。（美聯社）

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