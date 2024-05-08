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NBA年度最佳球員約柯奇 3度獲獎歷史第9人

中央社紐約8日綜合外電報導
約柯奇4年內3度獲選年度MVP。 (截圖自NBA官方X)
約柯奇4年內3度獲選年度MVP。 (截圖自NBA官方X)

丹佛金塊隊的約柯奇今天獲選為美國職籃NBA年度最佳球員（MVP），他以懸殊票數擊敗亞歷山大與唐西奇，在4年內3度獲得此一獎項，同時也是史上第9位至少3次獲此殊榮的明星。

金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在2023-2024例行賽中，每場平均得26.4分，12.4籃板，助攻9次，此一場均準大三元的成績，讓他在年度最佳球員（MVP）選拔中以926分輕鬆出線。

約柯奇獲得了79張第1名選票，他的主要對手奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則是15張第1名選票，以總分640分排名第2；達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）則是4張第1名選票，以總分566分排第3。

這3人所代表的球隊，目前都還在今年的季後賽奮戰。

約柯奇先前已在2021和2022兩年獲年度MVP，2024年是4年內第3度獲獎，也是個人職涯第3座。NBA史上僅有8人拿到至少3次年度MVP，他們分別是：賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）6次；羅素（Bill Russell）、喬丹（Michael Jordan）各5次；張伯倫（Wilt Chamberlain）、詹姆斯（LeBron James）各4次；馬龍（Moses Malone）、博德（Larry Bird）、魔術強森（Magic Johnson）均是3次。約柯奇如今是這個名單上的第9人。

約柯奇是繼羅伯森（Oscar Robertson）在1961-1962球季之後，第2位單季至少得2000分、900個籃板和700次助攻的球員。

NBA年度最佳球員已經連續6年由國際球員獲得，2019與2020是希臘的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），2021、2022、2024是塞爾維亞的約柯奇，2023年是喀麥隆出生的恩比德（Joel Embiid）。

約柯奇帶領的金塊隊目前在西區季後賽第2輪是以0-2的劣勢，暫時落後給明尼蘇達灰狼隊。

約柯奇4年內3度獲選年度MVP。 (截圖自金塊官方X)
約柯奇4年內3度獲選年度MVP。 (截圖自金塊官方X)

NBA 季後賽 喬丹

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