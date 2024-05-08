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NBA／亞歷山大29分 雷霆G1勝獨行俠 季後賽5連勝

體育新聞組／綜合報導
雷霆一哥亞歷山大繳出準大三元成績單，圖為他在獨行俠唐西奇面前跳投。(路透)
雷霆一哥亞歷山大繳出準大三元成績單，圖為他在獨行俠唐西奇面前跳投。(路透)

西區龍頭雷霆隊在季後賽次輪強碰第5種子獨行俠隊，7日首戰雷霆在主場展現十足氣勢，「新雷帝」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）高效轟下29分、9籃板、9助攻準大三元全能數據，加上全隊命中率高達4成57的三分火力，以117：95在系列賽旗開得勝，季後賽5連勝還沒輸過。

首節雙方戰成平手，不過第二節維金斯（Aaron Wiggins）跳出扮演奇兵，連拿10分幫助雷霆逆轉後逐漸拉開比分，上半場打完取得9分領先；一哥亞歷山大上半場就火力全開，遠投近切轟下19分，帶給獨行俠後場極大的防守壓力，光是上半場就收下11次罰球。

易籃再戰，獨行俠手感加溫，上半場僅拿6分還發生4次失誤的厄文（Kyrie Irving）接連拿下6分，他和華盛頓（P.J. Washington）連續的外圍開炮一度幫獨行俠追到只剩1分，然而雷霆也迅速站穩腳步，回敬一波8：2攻勢，首輪三分球命中率不到3成的亞歷山大更連飆2記三分，拉開至11分領先。

獨行俠沒有趁著勢頭一波壓過去，接下來苦追10分上下的分差卻始終無法再拉近，進入到第四節雷霆輪到二當家威廉斯（Jalen Williams）發威，連砍三分外帶凶猛爆扣，單節4投全中拿下10分，在維金斯、華勒斯（Cason Wallace）連續投進三分後，雷霆在比賽倒數5分鐘時首度將領先拉開至20分以上。

獨行俠至此也舉白旗投降，將雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文都換下場休息，比賽也進入消化時間，最終就以22分之差奪得系列賽首勝。

首輪期間迎來第一個孩子出生的亞歷山大7日19投8中，拿下全場最高29分，附帶9助攻、9籃板，技壓同為MVP候選人的唐西奇；霍姆葛倫（Chet Holmgren）和威廉斯分別攻下19分、18分，「新雷霆三少」表現名不虛傳。

厄文 季後賽

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